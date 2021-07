Desfile fluvial sobre el río Amazonas por Bicentenario del Perú

Con la participación de delegaciones de Brasil y Colombia.

Ayer en la Base Naval de Iquitos bajo un sol recalcitrante.



No fue en la histórica Plaza 28 de Julio, como todos los años. La pandemia y el propio Bicentenario patrio, hizo que las efemérides cambian diametralmente.

Las diversas delegaciones de las fuerzas armadas y la policía del Perú; así como de los países vecinos (que fueron pocas por la pandemia) no desfilaron alrededor de la plaza sino en la Base Naval y luego sobre el río Amazonas.

La ceremonia inició a las 9 de la mañana en la Base Naval de Iquitos hasta donde trasladaron a algunas autoridades de la región como el gobernador Elisbán Ochoa, el presidente del poder judicial Carlos Del Piélago, el director de salud Carlos Calampa, la alcaldesa de Punchana Jane Donayre, entre otros. Igual los oficiales y suboficiales castrenses.

Una vez llegado el gobernador de Loreto, se dio inicio a la ceremonia con el izamiento del pabellón nacional, el prendido de la llama votiva, la entonación del himno nacional y el desfile de las pocas delegaciones asistentes. El gobernador dio su mensaje, llamando a la unión y fortaleza para que vengan mejores tiempos en el marco de un nuevo gobierno central.

Al poco tiempo todos se dirigieron al segundo estrado ubicado frente al río Amazonas para a continuación ver el desplazamiento de las naves fluviales de Brasil, Colombia y el Perú. Llegaron 3 buques de Brasil y uno de Colombia, que retornan a sus países el día de mañana.

Una voz a través de un micro, iba narrando las propiedades operacionales de cada nave, así de la importancia en el desenvolvimiento de su labor, como es cuidar y proteger la Amazonía.

“Somos dignos de la lección de grandeza que nos han legado los hombres protagonistas de nuestra independencia que hoy nos sirve para iluminar la senda y templar nuestras voluntades.

Voluntades que frente a dificultades de nuestro quehacer contemporáneo nos impulsa a evocar la fe, la audacia creadora y el genio de los patriotas que sumaron hace 200 años luchando y sacrificándose por una nación soberana.

La Independencia del Perú no es solo la independencia del Perú, sino de todo un continente que luchó valerosamente ahogados en inmensos charcos de sangre, derramada generosamente para que las futuras generaciones hoy después de 200 años, podamos vivir en paz.

Hay que decir que nuestro Perú es la continuación de la lucha colosal de siglos donde se dieron las batallas decisivas. Batallas que lo llevaron al hito histórico del 28 de Julio de 1821.

Fecha en la que se rinde homenaje a todos los héroes reconocidos y anónimos, fecha que representa el nacimiento de nuestro pueblo soberano, fechas que recuerdan nuestros orígenes, fecha del Bicentenario y orgullosos de ser libres e independientes. Pedimos a Dios nos ilumine para que sea un año de unión, justicia y paz” expresó un joven oficial de la Marina peruana.

Sin duda una fecha extraordinaria e histórica que mereció, no sólo por pandemia, realizarse con un evento excepcional como la revista naval o desfile fluvial sobre el río Amazonas. Como para no olvidarlo.

Sin embargo, hubo un pequeño detalle que quizá disminuyó en algo el llamar mucho más la atención a nivel nacional de tan atractivo evento que queda para la historia loretana. Faltó haber colocado una inmensa bandera peruana en alguno de los buques a fin que ésta se luciera orgullosa, inmensa, soberana, feliz por la importante fecha en que se logró la Independencia del Perú.

(Luz Marina Herrera Lama).