Desfalco en UGEL-Contamana por seis millones de soles

Desde el año 2016 a la fecha y las autoridades competentes poco o nada han hecho para sancionar a los responsables.



En más de una oportunidad ya se ha dicho que las UGEL en Loreto, son una especie de botín para malos funcionarios que se reciclan y llegan a sacar miles de soles de cada una, sin que hasta la fecha la justicia les haya dado su merecido.

Este medio de comunicación tuvo acceso a un resumen de auditorías de cumplimiento hechas desde el año 2016 a la Ugel/Contamana. Como, por ejemplo, remuneraciones a docentes y administrativos quienes percibieron remuneraciones encontrándose con licencia sin goce de haber.

Periodo 01-01-2016 al 31-12-2017, pago de bonificaciones y abonos sin sustento en la ugel. Abonos que no correspondía otorgar por 01 millón 173 mil 789 soles. Otras salidas de dinero de manera indebida: -340 mil soles. 526 mil 211 soles. 6,848 soles. -993 mil 416 soles. -20 mil 301 soles. -01 millón 032 mil soles. -415 mil 111 soles. -75 mil 710 soles. 01 millón 164 mil 461 soles (2019). 273 mil soles (planillas adicionales en el 2021).

Lo que hace un total de 06 millones 021 mil 619 soles. Y por ello nadie ha sido sancionado y mucho menos, enviado a la cárcel. Han pasado 22 directores por esa Ugel ¿y nadie denunció?

No hay que olvidar que hace poco se conoció que el planillero de Ugel Contamana Eduardo Zumaeta, que antes había laborado en la municipalidad de Inahuaya, junto al ex administrador de Ugel Julio Wong, ya se conocían desde hacía años porque también laboraron en la municipalidad de Contamana, habrían sido piezas fundamentales en la salida irregular de 273 mil soles en Ugel Contamana.

El ex director de Ugel Contamana Miguel Mori, habló sobre ese punto. “Eduardo Zumaeta, señaló que mi asesor Fernando Flores, fue quien le autorizó que haga la planilla adicional. Yo reconozco que puedo haber tenido responsabilidad administrativa, al no fijarme más en ese asunto, pero no responsabilidad penal.

En cuanto al desfalco y malversación de más de 6 millones de soles en esa Ugel desde el año 2016, recién tomo conocimiento a partir del escándalo de la planilla adicional. Ahí empiezo a indagar y conozco todo ese robo sistemático que lo estoy dando a conocer a la fiscalía anticorrupción” dijo Mori Ríos.