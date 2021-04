Deserción escolar en Loreto pasó de 18% a 29%

Debido a la pandemia de la Covid-19



A poco más de un año de haberse iniciado la pandemia del coronavirus, nuestro país experimentó un retroceso de diez años en los niveles de pobreza infantil. La región Loreto no es ajeno a esta triste realidad, dado que la deserción escolar se incrementó de un 18% a un 29%.

“Es una estimación basada en la caída de los ingresos. Hay pobreza de aprendizajes, porque no todos los niños y niñas tienen la capacidad de comprender lo que leen”, explicó la especialista en políticas sociales de Unicef Perú, Ana María Güemes.

En la región, el 2.2% de alumnos del segundo de secundaria no comprende matemáticas. Mientras que en compresión lectora pasó de 3.3% a 3.6%, por cada 100 alumnos. De acuerdo a estadísticas, en el 2020, más de medio millón de niños y niñas dejaron las escuelas en el contexto de la pandemia.

“Si no se atienden estas cifras estamos condenando a esta población y la futura a vivir en pobreza, y más aún si no accede a alimentos y a un servicio de salud”, finalizó la especialista.

(R. Graicht)