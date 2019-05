Desde mañana habrá cambios en la dirección regional de la Producción

Para darle dinamismo a esa dirección e impulsar la pesca artesanal en la región.

Así lo comunicó el actual director Ing. Alfonso Shapiama, aclaró que no existe una “cacería de brujas”.

“En efecto desde el uno de junio habrá algunos cambios de línea que se hacen para oxigenar la actual gestión. Otros ya han tenido su tiempo y su oportunidad. Los cambios son para dar operatividad al sector con el apoyo de profesionales.

Se harán rotaciones en Acuicultura, Extracción y Disecov, área que se encarga del control de la pesca artesanal. También quisiera dejar en claro que los cambios no responden a una “cacería de brujas” o algo por el estilo, nada de eso. Son para mejorar el trabajo y así lograr el empuje de esta importante dirección”, habló Shapiama.

De otro lado, luego de reunirse con la ministra de la producción, Rocío Barrios y el viceministro, señaló que los temas tocados giraron en torno al sismo registrado y que más adelante lo harán para hablar netamente del sector productivo.

“Sobre el desarrollo de la acuicultura, pesquería e industria en Loreto, así como el desarrollo de la Amazonía en cuanto a pesquería, etc. se hablará dentro de poco en una reunión que ya ha sido acordada.

Por ahora se viene trabajando en el aspecto de recomposición o implementación de las sub sedes que son valiosas para el desarrollo integral. En cuanto al proyecto de paiche sigue adelante y es beneficioso para la población de Loreto.

Están ubicados en el eje carretero Iquitos Nauta, existe un presupuesto para el proyecto hasta el 2020. Están en crecimiento los alevines. Al lado del gobernador haremos una visita a la zona, el gobernador está interesado en el proyecto de paichicultura que además fue una de sus propuestas en campaña. Es un proyecto de bandera para él”, refirió el director de la producción.