Desde hoy sector salud acata paro nacional de 48 horas

Por lo que el servicio en los hospitales y centros menores de salud, estará disminuido.



Así lo dio a conocer Jorge Chuquipiondo Rojas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Apoyo Iquitos.

“Este miércoles 21 y jueves 22 de abril todo el sector salud nos vamos a paro de 48 horas a nivel nacional. Existe una plataforma de lucha unificada en donde está como punto principal el tema de las vacunas que sea para todos los trabajadores y la población en general porque todos tenemos derechos a la vida.

También para que los compañeros CAS no vean truncado su nombramiento, se lucha por el bienestar de los compañeros a quienes deben darles seguridad laboral y también a los locadores. Pedimos el 55% de guardias hospitalarias y no nos pagan como debe ser. Urge un mayor presupuesto para los hospitales de la región y a nivel nacional.

No queremos que se declaren héroes, sino que nos atiendan como trabajadores del sector salud que devolvemos la vida a la población. Lo mejor es reconocer a la clase trabajadora del sector que ha puesto todo de sí para que la gente no siga muriendo. Qué no nos sigan poniendo como carne de cañón” mencionó el dirigente.

En un momento mencionó la palabra pandemia y los ojos se le llenaron de lágrimas, es casi seguro que, como todos, él también ha perdido a un ser amado o amistades.

“Esa palabra me da mucha pena. Todos hemos perdido compañeros de trabajo, familiares, padres, hijos, esposas y esposos. Dios no quiera que venga una tercera ola. Actuemos responsablemente como ciudadanos, dar el ejemplo, andar con mascarilla, lavarnos las manos y el distanciamiento” remarcó Chuquipiondo.