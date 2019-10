Desde hoy médicos del hospital Iquitos radicalizarán huelga indefinida

Harán entrega de sus cargos ante la indiferencia de la autoridad regional. Algunos vienen recibiendo pequeñas agresiones de supuestos pacientes.

De otro lado, hoy a las 7 y 30 am. plantón en el hospital regional.

Si muchos pensaban que la huelga del hospital Iquitos había concluido el último fin de semana, pues se equivocaron. La huelga indefinida continúa y ahora con visos de mayor gravedad. Sobre la medida de lucha se entrevistó al Dr. Renzo López.

“Continúa la huelga y ahora estamos adoptando medidas serias, extremas, más fuertes. Hemos tenido reunión y se ha considerado hacer entrega de los cargos. Ayer un colega de emergencia fue agredido por una persona que supuestamente dijo ser paciente. Consideramos que ya nos están mandando algunos topos a provocar a los médicos haciéndose las víctimas y así empezar a enfrentarnos con la población.

El hospital está siendo dirigido por personas que no tienen ni idea de cuál es el objetivo principal. Son 5 años que una persona está en laboratorio y ningún médico utiliza laboratorio. El laboratorio del hospital Iquitos ya no sirve para nada. No se nombra a un médico y no se dice la verdadera causa del problema que no hay laboratorio ahí.

Por ello y por muchísimas otras cosas que pasan al interior del nosocomio es que la huelga continuará de manera más contundente”, habló López.

PLANTÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL.

Hoy desde las 7 y 30 de la mañana habrá plantón junto a los locadores del nosocomio a quienes no les pagan desde hace 3 meses. Además, señalan, por el desinterés del gobernador a inyectar más presupuesto al sector salud, sobre todo para pagos de personal con más de tres meses impagos.