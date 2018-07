Caso puntual por el pago de 304,789 soles hecho a la empresa “Multimodal Santa Lucía”.

Por servicio de transporte fluvial de alumnos a la ciudad de Tarapoto.

Siendo que el servicio fluvial no se ejecutó.

Fiscalía ha omitido citar al personal de la FAP para corroborar número de vuelos desarrollados en el evento deportivo.

La denuncia se hizo pública el pasado 16 de mayo de 2018, respecto al pago efectuado por el servicio de transporte fluvial sin que éste se haya dado. Pago que demandó un egreso de 304 mil 789 soles a la entidad, esto en el marco de contratación del servicio de transporte fluvial de las delegaciones deportivas escolares nacionales 2017 de Loreto, en la etapa macro regional con sede en Tarapoto/Moyobamba/Rioja, categorías A-B y C.

El transporte no fue por vía fluvial, sino aérea, a través de las avionetas de la fuerza aérea que iban y venían constantemente, además de los pasajeros, con mucha carga lo que debió significar un ingreso extra a la Fap.

El servicio se habría dado a través de la empresa “Multimodal Santa Lucía”, quien no había ofrecido ese servicio, sino el fluvial, pero ante la chilla de los familiares de los deportistas, el gobierno regional, así de fácil, sin ningún proceso, ordenó que todos sean llevados en avioneta. Pagando a la empresa mencionada, ese pago irregular es lo que tiene que investigar la fiscalía.

HOY LUNES 23 DE JULIO.

Está citado ante el despacho de la fiscal anticorrupción Ysabel Otero Amasifuén, quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía de la Nación, Julio Mendoza Escobar, a las 9 y 30 am. No hay que olvidar que de no presentarse la fiscalía puede ordenar su conducción compulsiva en caso de inconcurrencia injustificada.

Para las 11 y 30 de la mañana de hoy se ha citado a la proveedora Lucienne Zegarra Flores, quien debe acudir con su abogado defensor. Para el día martes 24 de julio a las 11 y 30 am. se ha citado al investigado y actual director regional de educación Roberto Pinchi Flores. Para el miércoles a las 9 y 30 am. se ha citado a Alejandro Silva Gaviria.

Para el mismo miércoles a las 11 y 30 am. se ha citado a Luis Reátegui Dávila. El jueves 26 de julio a las 9 y 30 am. a Lesy Puga Pacaya. El mismo día a las 11 y 30 am. se ha citado al ex director regional de educación Javier Yglesias Sánchez. Para el lunes 30 de julio a las 9 y 30 am. se ha citado a la ex administradora de la Drel Marioly Oliveira Macedo. Para ese mismo día lunes 30 de julio a las 11 y 30 de la mañana, se está citando al actual gobernador de Loreto Fernando Meléndez Celis.

Todos los implicados, para salvarse de una futura pena privativa de la libertad, tendrán que ir exponiendo su propia verdad a fin de salir bien librados de una investigación fiscal. En paralelo a los testimonios que se inician desde hoy, el ministerio público está solicitando una serie de documentos debidamente fedateados a la dirección regional de educación y el gobierno regional de Loreto, como el expediente de contratación de dicha adjudicación, integrantes del comité especial, copia del contrato suscrito, comprobantes de pago girados a nombre de la empresa involucrada, relación con nombres y apellidos completos y direcciones de los escolares que conformaron las delegaciones deportivas, entre otros.

OMISIÓN QUE DEBE SUBSANARSE.

En la apertura de las diligencias preliminares del tercer despacho de investigación provincial anticorrupción, al leerse detenidamente se puede ver que -por el momento- no se le ha solicitado absolutamente nada a la FAP (que el día de hoy está de aniversario), siendo que los responsables de los vuelos FAP tendrían que entregar la lista completa de cuántos vuelos se hicieron, si eran para llevar alumnos ¿cómo volvían con carga? ¿Por cuánto facturaron a la empresa “Multimodal Santa Lucía? etc.

Finalmente, hoy se inician las investigaciones profundas a través de los testimonios de los principales involucrados en el sonado caso.