Desde este jueves se abre quinto turno de Hemodiálisis en el hospital regional

Anunció el gobernador de Loreto, lo que todos esperan es que haya el presupuesto correspondiente para que no quede en promesas.

También se pronunció sobre la paralización del hospital de apoyo Iquitos y otros temas de coyuntura.

“No es cierto lo del hospital Iquitos. Ahí hay un tema político. Me he comprometido con el director, el administrador y el jefe de UCI en apoyarles con un millón y medio de soles para que paguen a terceros que es el mayor problema. En cuanto a CAS hay un tema ahí de 450 mil soles, que van a solucionar este mes.

Si ustedes revisan la plataforma de lucha del cuerpo médico del hospital Iquitos, verán que están planteando temas del nuevo hospital. ¿A ver eso tiene sentido y razón de plantear en estos momentos cuando recién el hospital está en proceso de construcción? Todo tiene su etapa, un cronograma establecido que se está viendo. Pienso que hay una falta de sensibilidad social o es una manera de buscar bronca, o es parte de todo un plan establecido para desgastarnos.

Yo no justifico la falta de pago, el problema es que hemos encontrado tantas deudas que se siguen arrastrando. Para llegar a fin de año falta un millón y medio de soles, pero estamos cerrando brechas y ya nos hemos comprometido al apoyo, entonces no entiendo qué pasa.

Acabo de asumir el compromiso de pagar a través del gobierno regional el 5to. turno para Hemodiálisis, incluso habrá unos 7 espacios más para algunos pacientes que puedan tener problemas. Estamos adquiriendo 6 máquinas más de diálisis, cada máquina vale unos 450 mil soles, lo que se debe adquirir en la quincena del próximo mes.

También hemos asumido la contratación de un médico oncólogo para que dirija el centro de oncología. Se está trabajando. Lo que pasa es que se soluciona un problema y salen con otros y así. Ponemos el pecho para la solución, hay problemas embalsados por décadas, lo que pasa es que muchas veces los propios profesionales no entienden la problemática y yo les explico hasta el cansancio que el canon petrolero es mínimo.

¿Qué hacemos con 1 millón y medio de soles? Hay limitaciones, pero aun así acabamos de asumir compromisos y hemos entregado varios artículos al hospital regional”, habló el gobernador.

De otro lado ¿qué opina sobre el asesinato del trabajador del gobierno regional, que laboró en el sub cafae? Hay varias hipótesis…

-Yo prefiero no sumarme a esas corrientes facilistas, sino esperar los resultados de la investigación tanto de la policía y la fiscalía. Sería muy irresponsable de mi parte enfocar algún punto.

La inseguridad ciudadana crece ¿se reúne periódicamente el comité regional de seguridad?

-Así es, se conformó de acuerdo a las normas establecidas. Desde el primer día hemos convocado, organizado, impartimos capacitación para eso. La parte operativa es de la PNP y las municipalidades, la parte normativa le corresponde al gobierno regional y cumplimos al pie de la letra.

Sí creo que es lamentable y preocupante lo que viene pasando en cuanto a la inseguridad ciudadana. Esta semana volveremos a reunirnos para planificar un operativo más profundo para que se accione con mayor eficacia y eficiencia.