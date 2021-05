Desastre ecológico y atentado brutal contra la propiedad privada en Requena

Todo ante los ojos de las principales autoridades de esa provincia.



¿Qué hace la fiscalía penal y especializada en materia ambiental contra esos abusos?

Y así actúen tardíamente el daño descomunal causado a la ecología en esa provincia será irreparable. Tendrán que pasar muchísimos años para que esos terrenos vuelvan a contar con la cantidad de árboles de aguaje que han derrumbado.

En los últimos días se han producido tres invasiones a terrenos agrícolas con tala de árboles maderables, frutales y daño inmenso a la propiedad privada y a la ecología. Una de las propiedades pertenece a la señora Mercedes Urresti Pereyra, ubicada en el sector de Mariátegui.

Ingresaron unos 300 invasores que ocasionaron el destrozo de una vivienda (guardianía), plantaciones de caña de azúcar, árboles frutales y maderables (caoba, cedro, etc.). Un terrero de 2 hectáreas que fue ocupado por traficantes de terrenos.

Igual invasión a los terrenos de la familia Dávila Córdova, ubicados en el fundo “el aguajal” carretera al centro poblado Sinchi Roca. Destrucción de aproximadamente 150 árboles de aguaje en producción, además de árboles de caoba y cedro. Invasores tenían arma blanca y escopetas. Serían los mismos invasores de la primera apropiación ilícita, un terreno de 10 hectáreas aproximadamente.

Igual invasión a los terrenos de la familia Soplín, ubicados en el sector del aeródromo de Requena, daños y perjuicios contra la propiedad y daños a árboles maderables y frutales.

Las invasiones se han estado registrando aprovechando las horas nocturnas y con amenazas a los propietarios y vigilantes. Indican que la mayoría de invasores estarían identificados y serían los mismos que trabajarían en la municipalidad, también de Ugel (maestros) y serenazgo.

Personas que incluso contarían con propiedad y se indica que estarían siendo dirigidos por ex autoridades y actuales autoridades ya que le estarían ofreciendo en el futuro la titulación de terrenos a cambio de supuesto apoyo político. El actual alcalde tiene a su hijo como pre candidato a la alcaldía de Requena para el próximo proceso electoral del año 2022.

Siendo que actualmente el personal de la PNP se encuentra disminuido (05 efectivos) para detener esas acciones. La fiscalía de medio ambiente no actúa inmediatamente por falta de garantías. en reconocimiento. Autoridades municipales no interceden para detener estos hechos.

Imperdonable.