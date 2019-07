“Desarticularon red de trata de personas en la frontera”

Así lo dio a conocer el consejero de la provincia de Ramón Castilla José Trujillo Paira.

También expresó que era absolutamente falso que Leticia (Colombia) se quiera quedar con territorio de Santa Rosa (Perú).

Más bien se atrevió a señalar que en Leticia, vive un aproximado al 30% de peruanos. Por lo que habría que preguntarse, ¿quién invade a quién?

“Me he dado con una gran sorpresa en Caballo Cocha respecto a la noticia que se había desarticulado una red de trata de personas en la que han caído peruanos y colombianos. Se ha desarticulado una red internacional donde se vio que habían captado a niñas de 14, 11, 13 años para el extranjero.

Es una problemática que se vive desde hace muchos años, pero han tenido que llegar agentes de otros países para que desarticulen ello. He sostenido reunión con un congresista, le he dicho que estamos en busca de más documentos para que se trabaje y así prevenir que se sigan registrando esos actos que perjudican a muchas menores de edad.

La provincia de Ramón Castilla tiene más de 200 comunidades, están de aniversario continuamente. A esos aniversarios indistintamente llegan personas de todos países a ver y a proponer coronas, vestidos, etc. Con ese cuento les llevan a trabajar a otro país prometiendo mejoras económicas, pero hay personas que desaparecen.

Yo viviendo tantos años en Caballo Cocha, es para mí algo nuevo que hayan llegado a desactivar esa red. Quizá desde cuantos años ha venido pasando y por esas desapariciones también se puede pensar que haya habido tráfico de órganos. Hay personas que han desaparecido hace 7 u 8 años y hasta la fecha no aparecen. Hay que parar y prevenir todo ello.

Las personas involucradas han resultado siendo muy prósperas durante años. El propietario del restaurante más grande de “Puerto Narinho” (Colombia), era prácticamente el cabecilla de todos. Ellos ven más rentable la trata de personas, quizá más que la droga”, habló el consejero Trujillo.

FALSO QUE LETICIA QUIERE APODERARSE DE SANTA ROSA.

“He estado en Santa Rosa hace 5 días. Puedo decir en cuanto a la noticia que Leticia se quiere apoderar de terrenos de Santa Rosa, que eso es totalmente falso. Yo he estado ahí en la evacuación de una persona a Brasil. No hay nada de lo que hablan, no existe ello. Más bien yo me podría aventurar a decir que entre Tabatinga y Leticia hay más del 30% de personas que son peruanas. Más bien nosotros incursionamos más allá”, concluyó.