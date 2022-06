El día martes 14 se inauguró el Congreso Encinas 2022, junto a las ponencias de reconocidos expertos del sector educativo en el país.

El congreso tendrá una duración de cuatro fechas en formato virtual y de participación gratuita, los días 14, 15, 16 y 17 de junio.



El martes 14 se inauguró el XII Congreso Internacional de Educación Encinas 2022 “Camino a la transformación global de la educación”, el evento de educación más importante del país, donde más de 15 mil inscritos fueron partícipes de la conversación de reconocidos expertos nacionales e internacionales.

El presidente del directorio de Derrama Magisterial, Luis Espinoza Tarazona, dio inicio al evento destacando la importancia de esta actividad que brinda una perspectiva integral de la educación, analizando su verdadera extensión hoy en día, constituyéndose así, como insumo principal en el rediseño del pensamiento pedagógico y las políticas públicas en el sector educación.

“Es importante congregar a todos los interesados en el tema educativo en un evento de esta magnitud, por su trascendencia e importancia, que nos ha de permitir contar con una visión holística de la educación y comprender en su real dimensión, lo que implica en estos tiempos la transformación global de la educación y nuestra participación en ella”, comentó el presidente de la institución.

El primer bloque consistió en la presentación del documento base del congreso, a cargo del ex presidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, el cual dio a conocer las reformas que la educación actual tendrá que enfrentar en este contexto post pandemia, destacando la necesidad de un sistema educativo que abarque a toda la población, haciendo hincapié en que la escuela no será el único espacio donde los estudiantes puedan aprender.

“Nuestro sistema, actualmente, es de 10 millones de estudiantes. Lo que necesitamos es que este sistema cubra a toda la población. Es decir, que pase a ser un sistema de 33 millones de personas. Los trabajadores necesitan actualizarse y las personas de la tercera edad necesitan ocupar su tiempo. La educación va a jugar un papel sumamente importante y hay que organizar ese sistema de educación a distancia que va a permitir satisfacer este tipo de necesidades.”, manifestó el consultor en Educación.

En el segundo bloque de la jornada participaron los ponentes Fernando Bolaños, oficial de educación en UNICEF Perú, y Martín Vegas Torres, coordinador del Programa de Educación Secundaria Rural de la UNESCO en el Perú. El primero dio a conocer los grandes desafíos que se vienen con este regreso a clases presenciales, enfatizando un posible retraso en la educación, una situación que debe ser corregida. “El impacto en aprendizajes no es sencillo de medir. Sin embargo, el Banco Mundial hizo unos cálculos en base a 65 estudios disponibles y ha estimado la severidad del impacto. En el caso de Perú, estiman un retroceso de 10 años, aplicando sus estimaciones a las pruebas ECE de 2do grado de lectura”, advirtió Bolaños.

Por su parte, Martín Vegas Torres destacó las lecciones socioemocionales que la pandemia ha dejado en los últimos dos años. “El reto de la nueva escuela es que el aprendizaje socioemocional esté al nivel de los aprendizajes regulares”, comentó.

La primera fecha del congreso terminó con las ponencias de los exministros de Educación, Idel Vexler y Flor Pablo, donde se rescató la importancia de la alimentación y la salud mental, destacando la necesidad de un trabajo articulado con todos los sectores, gobiernos locales y regionales. “Este no es trabajo solitario, los gobiernos locales y regionales tienen que estar en este liderazgo permanente”, comentó la exministra de Educación.

Por otro lado, María Delia Cieza, directora de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Cajamarca, destacó la participación de la comunidad en el retorno a clases presenciales, mencionando que Cajamarca fue la primera región en poner en marcha el modelo híbrido para sus estudiantes. “Parte de los aspectos favorables en el inicio de clases del 2022, es la participación activa de la comunidad educativa. La asistencia ha girado en torno al 90% de estudiantes matriculados”, enfatizó.

El XII Congreso Internacional de Educación Encinas 2022 tendrá una duración de cuatro fechas en formato virtual y de participación gratuita los días 14, 15, 16 y 17 de junio, siendo hoy la segunda fecha donde se conversará sobre los cambios normativos en la educación, la innovación, la calidad de los aprendizajes y los nuevos horizontes para la formación de los docentes.

