“Depende del presupuesto que tengamos para hacer convocatoria de elecciones”

Dio a conocer Lizardo Cauper, presidente de AIDESEP.

Entre los indígenas ecuatorianos que llegaron al local de ORPIO, se pudo visualizar a Lizardo Cáuper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP), quien el año pasado generó noticia en cuanto a que dicha asociación no habría rendido cuentas claras de los fondos entregados.

“Estamos cumpliendo con nuestro periodo. En cuanto al incidente que pasó ahora estamos recuperando la institucionalidad, estamos presentes en todas las regiones amazónicas. Convocaremos más adelante para el congreso y elecciones, eso depende del presupuesto” mencionó.

¿Por qué pasó ello de entregar dinero y luego no rendir?

-Eso no fue en nuestro periodo, sino en anteriores…

Pero, usted también está dentro de la denuncia ¿o no?

-Con una parte del consejo directivo encontramos malas prácticas de anteriores gestiones, el proceso está en investigaciones. Nosotros no es de rendiciones, sino que hubo acumulaciones, lo ve control interno y yo firmo los pagos, por eso sale mi nombre porque yo he dado orden. (Sic).

Eso se ha informado en reunión de consejo ampliado. Un balance del sistema real que tiene la institución, algunas cosas que hubo, no tanto adelantos, sino acumulaciones.