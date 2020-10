Departamento de Neonatología necesita de manera urgente 20 camas para niños prematuros

Actualmente cuentan solo con 9 y todas están llenas.

Así se pudo conocer a través del doctor Galo Gastelú Arévalo, ginecólogo obstetra, asistente del departamento de obstetricia del hospital regional de Loreto.



“Este nosocomio necesita de dos componentes esenciales e indispensables para nuestra realidad. Un Instituto de Medicina Tropical e Infecciones y el Instituto Materno Perinatal. Todos los días nacen niños prematuros en el hospital y no hay camas para recibirlos, y así tenemos que asumir riesgos para la paciente, las criaturas y los familiares.

Cuando no hay camas suficientes se hacen alojamientos conjuntos. Es un área donde están albergados los niños que nacen con la edad gestacional madura, con más de 37 semanas y que responden a la adaptación del medio ambiente. Entonces bebes prematuros son los que nacen con menos de 37 semanas y la posibilidad de adaptarse bien al medio externo, es más baja.

Ellos (prematuros) necesitan estar bajo vigilancia en un medio que tenga el soporte correspondiente para poder asistirlos cuando algunos de los sistemas como el respiratorio, no se adate. Algunos fallecen” dio a conocer Gastelú.

¿Cuántas camas necesitan para recibir a esos pequeños prematuros?

-En estos momentos en la unidad de neonatología hay nueve camas para prematuros y todas están llenas. Yo proyecto qué para hacer el soporte adecuado, necesitamos mínimo unas 20 camas ya que el mismo problema lo tiene el hospital Iquitos.

Ya hay que pensar en la modernidad puesto que contamos con tantos jóvenes que egresan de la facultad de medicina, en la especialidad de pediatría. Pensar en sub especialidades en el área materno perinatal. No habrá desarrollo en la sociedad sino se ha desarrollado el tema materno perinatal. De eso depende la formación de las futuras sociedades.

Un niño que nace con todas sus capacidades, en edad madura; va a tener mayor posibilidad neurológica para insertarse en el medio, tan competente ahora. Hay que cuidar a las madres que dan la vida a los hijos.

Pienso que para mejorar toda esta situación falta la voluntad del gobierno regional, es una decisión política. Es un querer hacerlo. Sí se pueden conseguir 20 camas más, hay espacio para ubicarlas en el nuevo hospital covid.

Como hay baja del covid, bien se puede aprovechar esos espacios antes que terminen siendo “un elefante blanco”.