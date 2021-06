Denunciaron penalmente al director de UGEL Ucayali Contamana por “planilla adicional”

También a sus principales funcionarios por los pagos indebidos hechos a docentes, directivos y un administrativo locador.



El hecho lo dio a conocer en extenso este medio de comunicación, la semana pasada. Todo un escándalo en la provincia Ucayali Contamana, por lo que siempre desvalijan las arcas de las conocidas unidades de gestión educativa local (UGEL). Sin que ninguna autoridad de control pueda hacer algo para corregir esas irregularidades, por decir lo menos.

El profesor Amilcar Quevedo Panduro (autorizado para la firma de cheques), luego de darse cuenta que lo sorprendieron, ha interpuesto una denuncia penal ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción.

Lo ha hecho contra Miguel Christian Mori Ríos, director de Ugel Ucayali Contamana. Eduardo Zumaeta Pinedo, planillero de esa Ugel. Héctor Chumbe Malapi, jefe del área de gestión institucional. Tony Manuel Quiroz Vásquez, administrador. Jhonatan Saen Jipa, también administrador. Junior Márquez Arévalo, asistente de tesorería de la Ugel Ucayali Contamana.

Amilcar hace un resumen de lo ocurrido desde el 25 de mayo 2021 cuando fue llamado por Junior Márquez, para que vaya a las 5 pm a la Ugel ya que tenía que firmar unos cheques de manera electrónica. Firma necesaria para el pago de una “planilla adicional” de directores, docentes y un administrativo locador. 3 mil 900 soles para cada uno.

“Yo llegué a las 6 y 30 pm y le pedí los documentos que parecían estar en orden y firmé digitalmente de acuerdo a lo que observé. Pero como siempre cuando está la señorita Lita Chota Caman (tesorera), le solicito verbalmente los documentos sustentatorios y ella le ordena a Junior a sacar copias para entregarme.

En esta vez no estaba la tesorera y a petición mía, Junior me mostró en la pantalla de la computadora la “planilla adicional” del personal directivo y docentes que serían los beneficiarios de los pagos correspondientes. Hice varias tomas de pantalla de la “planilla adicional”. Hice una revisión posterior para conocer quiénes fueron totalmente los beneficiarios y así tener pruebas como sustento de lo que he firmado digitalmente” dice Amilcar.

Señala que después vio que los pagos no les correspondían, por lo que fueron pagos irregulares procediendo a la presente denuncia para que se investigue a fondo.

De seguro en la fiscalía será una denuncia más, no hay que olvidar que el caso de la UGEL/San Lorenzo, fue un tremendo escándalo debido a que los funcionarios sacaron cientos de miles de soles de la Ugel para depositarlos en sus cuentas personales y ahora todos los involucrados andan libres. Nadie los ha logrado enviar a un penal.