También al administrador de esa Ugel, por cometer una serie de irregularidades.



Así lo dio a conocer Sergio López Nashnate, secretario general del Sute/ Datem del Marañón, quien entregó una copia de la grave denuncia que fue interpuesta ante el ministerio público el pasado viernes de enero.

“Hemos venido hasta Iquitos para presentar una denuncia penal ante el fiscal anticorrupción sobre toda la coyuntura educativa. Está el tema de la Data que fue sacada de la Ugel el 25 de noviembre de 2021 y hasta ahora no la retornan al Datem.

El director de Ugel Víctor Jesús Gonzáles, es el jefe de pliego y tiene responsabilidad directa. Así como el administrador Lic. Rommy Chávez Solis. En el año 2021 en la Ugel Datem, había un presupuesto de casi 3 millones de soles. Con ese monto se iba a pagar deudas sociales, luto y sepelio, CTS, ATS, pero no se hizo efectivo.

Han descontado como aparece en boletas, para EsSalud, AFP, cajas financieras, cafae etc. Pero no hicieron los depósitos. Han vulnerado nuestros derechos. Asimismo, el magisterio tiene conocimiento sobre el bono del DS 330-Datem asignado a los tres niveles: inicial, primaria y secundaria por un monto de 1´500 mil soles, pero ese pago tampoco se ha efectuado” habló el secretario del Sute/Datem.

Igual quiso dar a conocer de los contratos que viene haciendo el director a personal de Iquitos y Yurimaguas. “El director ha contratado a funcionarios de Iquitos y Yurimaguas. Ellos trabajan desde sus ciudades haciendo pagos irregulares sin la certificación correspondiente, viáticos irregulares etc.” habló el dirigente sindical.

Otro punto es que la nueva infraestructura del Cafae era para ser terminada el año pasado y no hay nada. “Ya se han volado como el 99% del presupuesto, pero no está la obra y eso merece una investigación” opinó.