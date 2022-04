Marlon Rengifo, fue acusado por una serie de irregularidades en su gestión como burgomaestre.

Intentó negociar con el regidor para detener la denuncia.



Esto según fuentes enteradas del mismo distrito. El alcalde fue acusado de presuntos actos de corrupción. Marlon Rengifo, conocido como “El Cumpa”, se encuentra denunciado ante el Ministerio Público. Así lo dio a conocer el regidor de la comuna Eduardo Flores, quien también lo acusa de haber sido tentado por el burgomaestre con una “negociación”.

“A inicios de la gestión hice tres denuncias por los presuntos actos de corrupción del propio alcalde, entre ellos destacó la declaratoria de emergencia al distrito tras la inundación de 43 comunidades donde se destinó la suma de 100 mil soles para atender a los damnificados con alimentos. El alcalde señaló que gastaron 30 mil soles para contratar 3 embarcaciones para la repartición; 10 mil soles cada uno, y no fue así. Solo pagaron mil soles a un señor apellidado Tello, quien tiene su lanchita sin ningún tipo de documentos, el resto no saben cómo justificar”, declaró el regidor en el programa Noticia Uno de ManguaréTv.

Asimismo, el regidor señaló que Indiana ha sufrido un revés en su desarrollo y siente una vergüenza ajena por el retraso de su pueblo y que hasta la fecha no se ha hecho justicia por lo que viene denunciado. “A mí me quisieron negociar, incluso tengo un audio que yo le grabé al señor alcalde donde quiso involucrarse en cosas que yo jamás voy a estar de acuerdo más que en negociaciones en beneficio del pueblo.

Es más, hasta la Fiscalía he presentado el audio y todas las pruebas, pero lamentablemente hacen caso omiso a estas denuncias que prueban los malos manejos que se vienen haciendo en Indiana donde no existe ni una sola obra en bien del distrito”, sentenció Eduardo Flores.