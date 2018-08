También a su director administrativo y jefe de logística.

La denuncia fue interpuesta ante la fiscalía anticorrupción por el ex asesor legal de la actual directora Telma Ríos Cachique, Francisco Javier López Robles.

Al igual que contra el director administrativo Jhonny Omar Rodríguez De La Viuda Barrantes y el jefe de logística de la Red de Salud de Alto Amazonas Luis Chanchari Del Águila.

A todos por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios en la modalidad de colusión agravada, patrocinio ilegal, peculado doloso, malversación de fondos, cohecho pasivo.

Se conoce que la grave denuncia interpuesta ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Tarapoto, estaría acompañada de documentos que probarían los presuntos delitos. Incluso audios donde se escucharía la solicitud del pago por varios miles de soles. Situación que tendrá que investigar la fiscalía.

Mientras todo ello ocurre, la sub región de Alto Amazonas y el gobernador de Loreto, no han tomado una decisión que corte de raíz con el servicio de los involucrados pues conocen de todos los actuados publicados en diversos medios de comunicación.