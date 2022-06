Expresa tajantemente el abogado Francisco López, defensa del suboficial FAP que murió al ser atropellado por el abogado Araujo Cabezas, hoy en el penal.

WhatsApp de Araujo Cabezas, demuestra que había estado en reuniones sociales antes de salir embalado en su vehículo.



Mencionó que desde el principio impugnó los certificados de dosaje etílicos. “Era imposible que el suboficial, hoy fallecido, hubiera tenido 2.38 de alcohol en la sangre porque eso es un coma etílico. Segundo, la extracción, se supone, de sangre como muestra el certificado; salió 4 horas después a las 8 y 59, casi a las 9 de la mañana.

Resulta que, al hacerse la contraprueba del agraviado, ahora fallecido, sale con 1.67 pero ya no era la prueba de sangre sino de orina. Por eso hoy tenemos serias dudas de que sea la orina del fallecido y que le haya sido extraída de cuando él estaba en trauma shock.

El certificado dice que el que manejaba el vehículo mayor, Araujo Cabezas, tenía 0.9 de alcohol. Estamos impugnando todo eso. Ahora pediremos una prueba de ADN para ver si la orina que dicen ellos, le extrajeron realmente al agraviado.

También la prueba de ADN de la sangre del imputado Araujo. A ver si le corresponde, porque es bien raro que haya estado hasta las 5 y 30 de la mañana en la calle y luego salga manejando a alta velocidad. Salía de fiestas como se ha encontrado en sus estados de WhatsApp y así que tenga 0.7 de alcohol, no es creíble. O sea, casi nada de alcohol en la sangre.

Ahora se pedirá la sanción por homicidio culposo y la pena será mayor a 9 años. Pedimos que el fiscal con todos los elementos que tiene, sea imparcial y objetivo. Estamos pidiendo la contraprueba del ITP porque en el que hicieron sale que manejaba a 35 km por hora el carro de Araujo, pero las imágenes dicen lo contrario. Este es un caso que vamos a llevar hasta el último nivel” dice López Robles.

Se hablaba que el abogado Araujo, había depositado 10 mil soles a la familia del agraviado ¿fue verdad?

-Es falso. Que demuestre dónde firma el hermano que es el representante legal. La mamá o yo, que soy la defensa técnica. No hay ningún documento que haya entregado en aras de amortizar los gastos.

Quiero adelantar diciendo que los policías que han suscrito los certificados de dosaje etílicos falsos, que han puesto 2.38 en la supuesta extracción de sangre y al hacerse la contraprueba, sale que era de orina; van a ser denunciados ante la Corte Superior Militar.

Tienen que responder por qué han firmado un documento falso, certificados de dosaje falsos y alterados.