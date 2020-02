Denunciarán a anterior gestión regional por gasto de 600 millones en Núcleos Ejecutores inexistentes

Se forma comisión que revisará toda la documentación al respecto.

Obras en circuito petrolero aparecen como concluidas sin ser así.

Comunidades han vuelto a pedir presupuesto para hacer la misma obra.

Lo que ha encendido la alarma en la gerencia de asuntos indígenas y de los mismos consejeros regionales que ahora han acordado conformar una comisión para que in situ vea la problemática e informe y posteriormente haga las denuncias penales correspondientes contra los responsables, de ser el caso.

En principio, el consejero regional de Datem del Marañón, Mamerto Maicua, pidió la palabra en la última sesión desarrollada el sábado 15 de febrero en horas de la mañana.

“Quiero informar sobre obras que supuestamente ya se habían ejecutado en el circuito petrolero (Pastaza, Morona, Andoas, Corrientes, Manseriche) a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por 600 millones de soles. Y revisando se habrían concluido únicamente en un 5%.

Por lo que todo esto merece una profunda investigación, pido que se conforme una comisión para visitar los lugares para hacer un informe y las denuncias si es que amerita el caso. La gestión regional anterior ha gastado esa millonada de soles y no están las obras, se tiene que investigar. No es dable que ellos estén pidiendo nuevo presupuesto para esas obras, cuando el gobierno ya les ha dado”, dio a conocer Maicua.

Por su parte, el consejero delegado Alan Rodríguez, indicó que el 30 de enero ha enviado un documento para que le informen de todo lo actuado respecto a los Núcleos Ejecutores en el circuito petrolero.

“En plena protesta indígena nosotros estuvimos en Santa Rita de Castilla, ahí recibimos sus pedidos de obras, y analizando ello vemos que están haciendo el mismo pedido que hicieron en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Ahora nuevamente presupuesto para ejecutar la misma obra.

¿Cómo puede ser si acá en este informe oficial aparece como que ya hicieron esas mismas obras a través de núcleos ejecutores? Nuevamente aparecen como un pedido para la nueva convocatoria. Esa inversión millonaria se hizo en la gestión de Fernando Meléndez, y ahora se quiere duplicar haciendo un mismo pedido. Entonces no se habrían hecho las obras.

Acá aparece con datos de obras concluidas en el circuito petrolero y no ha sido así. Se hizo el gasto de 600 millones en esa gestión y las obras no están. Se hizo desembolsos financieros del 100% y las obras físicas nada”, expresó el consejero delegado.

Por su parte el consejero José Trujillo, pidió que el grave tema pase a orden del día. Pedirán que les entreguen todos los expedientes de los núcleos ejecutores, irán a las zonas donde se supone deberían estar las obras y al final sacarán el informe, que al parecer sería elevado al ministerio público.