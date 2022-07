Por ello, es de vital importancia que la ciudadanía denuncie.



Con un rol preventivo, Corte de Loreto se une a campaña Corazón Azul, a fin de crear conciencia de este terrible flagelo. En esta oportunidad, junto a las 35 Cortes de Justicia de todo el Perú y la Corte Suprema, se iluminó de azul la sede principal del palacio de justicia, haciendo un llamado a que todas y todos podemos actuar frente a la Trata.

Al conmemorarse el próximo 30 de julio el “Día Mundial Contra la Trata”, el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema y las 35 Cortes de Justicia del Perú, promueve una jornada de acciones para hacer un llamado a la población a identificar y denunciar el delito de Trata.

Para lo cual, se están impulsando acciones con la finalidad de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la Trata de Personas y crear conciencia sobre sus graves efectos en nuestra sociedad.

En cuanto al Poder Judicial, su labor es administrar justicia, sancionando a quienes cometen este delito. Sin embargo, pese a que se conoce de una gran cantidad de casos en Loreto, sobre todo en la modalidad de Trata para fines de explotación sexual y laboral, no se denuncian estos hechos, por lo que, al no ser ingresados ante la instancia judicial, lamentablemente no se llega a sancionar a sus autores. Asimismo, éste afecta principalmente a niñas, niños, y mujeres.

En ese sentido, es menester, seguir incidiendo en la población a denunciar, lo cual puede hacerse de forma anónima, ya sea ante la Policía Nacional, Ministerio Público, Centros de Emergencia Mujer, o través de las líneas telefónicas 100 o 1818. De esta manera, se ayuda a que estos casos ingresen al Poder Judicial y no queden impunes.

De igual manera, en el marco de estas acciones de sensibilización integradas en la campaña “Corazón Azul”, se puso en marcha una primera actividad simbólica para generar la atención de la comunidad en esta lucha que podemos gestar cada uno; lo cual parte del reconocimiento de la existencia del delito de Trata, así como dimensionar que está en nuestras manos denunciarla.

Así, desde hoy, 15 de julio hasta el 31 de este mes, se mantendrá iluminado por las noches el Palacio de Justicia de Loreto, al igual que el de las 35 Cortes Superiores de Justicia del Perú y de la Corte Suprema.

Desde un enfoque no sólo sancionador sino preventivo, la Corte de Loreto busca coadyuvar a la erradicación de la Trata de Personas.

Todos y todas, este mes, pero tambien todo los días del año, somos “Corazón Azul”, para generar conciencia frente a este terrible delito y ser agentes del cambio en nuestra sociedad.

CSJ Loreto