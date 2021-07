Denuncian que maestros no asisten a trabajar desde junio.

Padres de familia de la comunidad Reforma en el río Urituyacu exigen a UGEL Loreto reemplazos para docentes de II.EE



Padres de familia y representantes de la comunidad Kukama-Urarina, Reforma, en el río Urituyacu, distrito de Urarinas, exigen a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Loreto-Nauta, el cambio inmediato de los docentes de la Institución Educativa N°60942-Reforma por su ausencia injustificada desde junio.

Mediante un memorial comunal sellado por el presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) del centro educativo, el teniente gobernador de la localidad, el Apu en representación de la Federación Kokamas Urarinas del rio Urituyacu (FEKURU), entre otros representantes; se puso en conocimiento que desde el 18 de junio los docentes destinados a la comunidad no se presentan a dictar clases.

En el documento se señala que son 5 profesores de la Institución en mención que abandonaron” sus puestos de trabajo para realizar un viaje del cual hasta la fecha no retornan. Además, se precisa que actualmente el centro educativo solo cuenta con una docente activa, a quien el director de la institución (que también acusan de abandonar sus labores) habría forzado, sin éxito, a dejar la comunidad con el resto del grupo.

Es así que tras una asamblea llevada a cabo entre todas las autoridades comunales mencionadas, se tomó la conclusión de que la comunidad Kukama-Urarina Reforma ya no permitirá el retorno de estos maestros, salvo la docente Jenny Tello Unicahuiri, quien se habría quedado a cumplir sus responsabilidades.

Por lo que la población exige a la UGEL Loreto-Nauta o anular sus contratos y designar reemplazos en la mayor brevedad posible a fin de retornar a una educación digna para los estudiantes de la localidad. (A. Padilla)