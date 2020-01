Denuncian que jefa de laboratorio del hospital regional solo labora 15 días

Según la secretaria del sindicato de trabajadores, el resto de días se iría a otra parte.

¿Hasta cuándo? No hay día que del hospital regional de Loreto no salgan acciones irregulares que merecerían rápida atención para las correcciones necesarias. Ahora María Luz Rodríguez, menciona que la jefa de laboratorio (cargo que antes desempeñaba el doctor Jaime Flores), Mirna Domínguez, solo labora 15 días, pero cobraría por todo el mes.

“Está 15 días en el hospital y los otros 15 días no sabemos qué hace. No se le ve en el hospital y laboratorio prácticamente queda abandonado. Los compañeros ahí se quedan a la deriva.

No saben qué hacer, se necesita a un jefe que labore todo el mes, que esté de manera permanente. No está y le pagan el mes completo, viaja quizá a otra parte.

Además, ha llegado y de entrada lo que hace es tratar mal a los compañeros. Trata de manera prepotente, el director debe ver su cambio. No necesitamos un profesional que esté 15 días y luego se vaya, tiene que estar para las emergencias que se presentan. No hay una cabeza en laboratorio, está abandonado”, contó María Luz.

De otro lado, mencionó que seguía la huelga médica y que la afectada era la población. “Ellos hacen huelga, pero cobran sus complementarias, su sueldo completo, los retenes, todo completo, así cualquiera hace huelga. Dicen que no hay sala de operaciones, que no hay medicina y no hay porque la farmacia arrastra brechas desde el año 2016. Con esa plata han pagado complementarias, por eso no hay medicina.

Hay un tema que quiero dar a conocer. En el 2018 una señorita que tenía SIS necesitaba ser operada y un doctor le dijo que tenía dos caminos. Uno que espere turno por dos meses y otro que pague como a un particular.

Nosotros buscamos al doctor Enrique Pinedo, y él la operó rápidamente ya que era de urgencia. Ahí sí hubo sala de operaciones, hubo lo necesario. ¿Dónde estaba que tenía que esperar por 2 meses?”, refirió.