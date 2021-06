Denuncian presuntos maltratos en posta de salud de Rumococha

Pobladores exigen el cambio inmediato de personal de salud



Un grupo de vecinos que viven en el centro poblado de Rumococha, en el distrito de San Juan Bautista, salieron con pancartas en mano para protestar y exigir el cambio de personal que se encuentra atendiendo en la posta de salud de dicho centro poblado.

El argumento de los protestantes es que cada vez que van a esta posta de salud, serían mal atendidos y discriminados por el personal que trabaja en disco local.

Señalaron que hay un maltrato de por medio desde hace varios años y que hasta la fecha las autoridades de la dirección Regional de salud de Loreto no toman cartas en el asunto.

“Estas personas creen que porque son nombradas, pueden hacer lo que les da la gana y maltratar a los pobladores que llegamos por algún malestar a esta posta. Hemos pedido en su momento a las autoridades de salud que hagan el cambio y hasta la fecha no han dado ninguna solución. Es por esta razón que hemos salido a protestar, para que vean que realmente tenemos un tamaño en problema en Rumococha”, sostuvo una protestante.

Ante esta situación los vecinos se dirigieron hasta los exteriores del centro de salud para arengar y protestar, cerraron la puerta y no dejaron ingresar a ningún trabajador a su centro de labores.

Asimismo se conoció que el director Regional de salud de Loreto, Dr. Carlos Calampa, tras conocer este lamentable hecho, ordenó que una comisión se dirigiese hasta este lugar para escuchar a la población y tomar acciones inmediata.

Los vecinos manifestaron que continuarán en esta lucha, si es que las autoridades no realizan el cambio de todo el personal de la posta de Rumococha, a otro lugar.

(C. Ampuero)