Edgar Mamani, subprefecto de la provincia del Putumayo.

La autoridad de El Estrecho en la provincia del Putumayo, subprefecto Edgar Mamani, denunció públicamente a dos empresas telefónicas (Claro y Movistar) por el pésimo servicio que brindan en la parte fronteriza de la región.

La autoridad cursó documentación ante el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), para solicitar la presencia de la misma en el lugar y así constatar in situ la dificultad que padecen con la comunicación.

Sin embargo, los funcionarios del órgano respondieron que no cuentan con presupuesto para ir hasta la zona, esperando la posibilidad del apoyo del programa estatal del “Tambo” y con ellos ir hasta el lugar.

Mamani, ante la negativa, dijo que proseguirá con una denuncia penal en contra del órgano regulador de telecomunicaciones y las empresas telefónicas.

“Se fueron hasta la provincia a ofrecernos un paquete de línea telefónica, más teléfono en casa, más internet, lo que ninguno se ha cumplido, la señal para llamar cada día se debilita. Antes podíamos comunicarnos sin problemas, ahora, las llamadas se cortan, deben darnos una solución, nosotros pagamos por un servicio y no lo estamos recepcionando como tal, explicó Mamani.

Finalmente, la autoridad de la provincia dijo que no solo la capital de San Antonio del Estrecho atraviesa esta situación, también, lugares como: Rosa Panduro, Teniente Manuel Clavero, Soplín Vargas, Yahuas y otros distritos.

Ana V. Camus)