Ciudadano asegura que establecimientos de salud no se encuentran debidamente implementados para afrontar epidemia de influenza.

La mañana de ayer, el señor André Vásquez realizó una denuncia pública luego que la noche del domingo llevará a su madre de 53 años al Hospital Apoyo Iquitos para ser atendida de emergencia por presentar un cuadro fuerte de influenza. Sin embargo, el ciudadano afirma que una vez en el establecimiento, le informaron que su mamá necesitaba de oxigeno por encontrarse con baja saturación, pero que el hospital no contaba con balones de oxígeno, por lo que le pidieron llevarla hasta el Hospital Regional de Loreto.

“Me dijeron que ahí no tienen oxígeno para los pacientes y que mi mamá necesitaba de eso, así que tenía que llevarla al Hospital Regional, no tuve más opción que dirigirme hasta allá en donde tampoco encontré una buena atención” indicó Vásquez.

André Vásquez relató que al llegar al Hospital Regional se formó en una cola por más de 30 minutos solo para que, cuando le toque ser atendido, se le comunique que tenía que comprar su propio termómetro. “Tuve que salir del hospital luego de hacer cola por más de media hora a comprar un termómetro porque ellos no tenían suficientes, mi mamá se encontraba mal, y ellos no se apresuraban con la atención”, declaró.

Del mismo modo, el ciudadano señaló que la noche del domingo el Hospital Regional contaba con muchos pacientes con balones de oxígeno en medio del pasillo, por lo que le indicaron que solo les quedaba uno disponible, pero que al final su mamá no necesitaba el bien, pues su saturación había mejorado.

“Solo tenían un balón disponible, eran como 12 pacientes con sus balones de oxígeno en el pasillo, afortunadamente una vez que atendieron a mi mamá me dijeron que no sería necesario porque su saturación estaba mejor, pero el trato que recibí fue pésimo” indico.

Vásquez finalizó que al momento de acercarse a la farmacia para comprar los medicamentos recetados para su mamá le indicaron que el establecimiento no contaba con tales fármacos, además, precisó que había gente del personal que no portaba los accesorios de bioseguridad como la mascarilla, de uso indispensable para prevenir la propagación del virus de la influenza. Situación que lamentó, teniendo en cuenta que ya son casi dos años de pandemia de la Covid-19 y se siguen cometiendo los mismos errores.

“Había personal sin mascarillas, en la farmacia me dijeron que ya no tenían ni paracetamol ni clorfenamina disponible. Es increíble que tengamos que pasar por estas cosas a estas alturas” finalizó el ciudadano. (A. Padilla)