Por el presunto delito de abuso de autoridad.



Según el denunciante Jorge Ríos Runciman, el imputado habría cometido acto arbitrario, extralimitando su conducta funcional al no acatar mandato judicial. No notificar sus decisiones y negarse a otorgarle Contrato Laboral 2022, causándole perjuicio económico al no haber cobrado sus remuneraciones en enero 2022.

Por lo que, a Roger López Silva, en su condición de jefe de recursos humanos de la DREL, le imputan el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. “Al negarse a expedir la resolución directoral regional de contrato laboral, está incumpliendo un mandato judicial y la ley” dice el afectado.

También denuncian a Patrick Gómez Ruiz, en su condición de asesor o trabajador de la oficina de recursos humanos de la DREL, al que le imputa el delito de usurpación pública. Al ejercer una función pública sin tener calidad de oficial.

“Gómez Ruiz, sin tener título profesional de abogado, redacta y expide informes legales y/o administrativos, sobre procesos judiciales pendientes de ser resueltos con sentencia firme, avocándose indebida e ilegalmente, ya que son de obligatorio cumplimiento para los trabajadores y funcionarios, quienes se amparan en dichos informes para violar la ley, puesto que no conocen sus funciones” explica Ríos Runciman.

Por lo que la fiscal provincial de la 5ta. Fiscalía Provincial Penal Audrey Lachi Pinedo, decidió abrir investigación preliminar contra Roger Silva y Patrick Gómez, por lo que viene procediendo a tomar las declaraciones de los involucrados en el caso.