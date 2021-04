Denuncian a sujeto por realizar amenazas a joven estudiante

Hecho ocurrido en el asentamiento humano “Juan Carlos del Águila”



El denunciado responde al nombre de Víctor Eduardo Villena Torres, quien en el domicilio ubicado en el Pasaje Las Marupas del Asentamiento Humano “Juan Carlos del Águila” entre la avenida Cáuper y San Antonio, los fines de semana realiza fiestas Covid, vecinos del lugar ante los escándalos, perturbación de la tranquilidad y la contaminación sonora hasta altas horas de la madrugada, no les quedó otra que solicitar la presencia policial para que intervengan y el citado sujeto lejos de enmendar la grave falta hacia sus vecinos, le hecha la culpa al joven estudiante, por lo que recibe graves amenazas por parte del indicado sujeto.

De acuerdo a la información brindada por varios vecinos de ese sector, quienes indican que el citado sujeto habría sido descalificado cuando postuló a la Escuela PNP Iquitos, teniendo a la fecha amigos efectivos policiales en actividad y algunos en proceso de formación que acuden al lugar para divertirse y es por eso, cuando llega un determinado vehículo patrullero a intervenir, al final no hacen nada, situación que aprovecharía para fomentar actividades hasta altas horas de la madrugada. (C. Ampuero)