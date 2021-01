Denuncian a los que resulten responsables de deuda a la Caja Maynas

Regidor de la municipalidad de Punchana Joaquín Pardave.



Y es que no quedaba otra porque los documentos remitidos por la Caja Maynas, donde se aprecia una deuda cercana a los 100 mil soles de dicha municipalidad por concepto de préstamos hechos a los trabajadores.

Trabajadores a quienes les descontaron de planilla, se supone que, para cumplir con la agencia financiera, pero que según documentos no lo han hecho y por ello el regidor Joaquín Pardave; acaba de interponer la denuncia ante la fiscalía anticorrupción.

Denuncia contra los que resulten responsables de los no depósitos ante la CM desde septiembre a diciembre 2020, pese a los descuentos hechos por planilla. Ahora no queda otra alternativa que los funcionarios encargados de esos trámites, vayan a declarar a la fiscalía.