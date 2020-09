Denuncian a directora de jardín por presuntas irregularidades

Padres de familia no la quieren en la institución educativa inicial de Peña Negra



Shirley Torres Macca (37), presidenta de la Apafa I.E.I. N° 320 “Divino Niño Jesús” – Peña Negra, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera Iquitos-Nauta, en el distrito de San Juan Bautista, realizó una denuncia pública en contra de la directora Betty Elizabeth Orbe Guerra, por haberse apropiado, presuntamente, del dinero de la Apafa, un aproximado de 30 mil soles desde el año 2017, además, hasta la fecha no rinde cuenta del dinero que le dio el gobierno, para la refacción y mantenimiento del jardín, del cual tampoco rinde cuenta desde hace tres años.

La madre de familia manifestó que la directora no le dio la potestad de participar en los cobros de la asociación de padres de familia, “la directora hace todo, es presidenta, es tesorera, es secretaria y a nosotros no nos deja hacer absolutamente nada. Cobra 180 soles por documentos, cómo algunos padres no tienen cómo pagar prefieren dejar los documentos y sus hijos en el jardín. Esto ya nos ha cansado de sobremanera, nos fuimos hasta las autoridades de la Dirección Regional de Educación y no nos han dado solución hasta el momento, es por esta razón, que hacemos pública esta denuncia y pedimos al director de la UGEL, que está directora sea retirada del jardín, no la queremos un día más. el mismo problema lo tuvo en otra institución educativa inicial, parece que está acostumbrada hacer esto a cada lugar que va”, precisó Torres Macca.

Los padres de familia indicaron que no van a claudicar en su demanda, se van a mantener firmes hasta que las autoridades resuelvan este problema.

(C. Ampuero)