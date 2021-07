Denunciado de haber sustraído documentos en subgerencia Requena ahora labora en el consejo regional

Consejero Pedro Pacaya, dio lectura a informe de lo observado en la subgerencia de esa provincia.

Denunciado asegura que él quiso entregar documentos al actual gerente Quinto Vásquez, y éste no le aceptó.

Consejero Pedro Pacaya, dio lectura al informe de la visita hecha a la subgerencia de Requena.

Alberto Malarín García, involucrado en el informe de la comisión que viajó a Requena, ha sido rotado al consejo regional como asesor contable.



Mientras que el consejero Pedro Pacaya daba lectura al informe que involucra al servidor público Alberto Malarín García, en sustracción de documentos de la subgerencia de Requena donde fue administrador desde inicios del año 2019 hasta julio 2020; como los que contenían todo lo relacionado a rendición de cuentas entre otros; Malarín García, se paraba lentamente de su asiento en las instalaciones del consejo regional, para no estar presente.

“Yo he presentado lo que he tenido que presentar a fin que el ministerio público donde ya se encuentra la denuncia, pueda accionar sobre lo ocurrido en Requena” habló el consejero Pacaya.

En un momento se le pudo entrevistar a Malarín García, a fin que de su versión de los hechos y si era real que había sustraído documentos en horas de la madrugada de un día de julio de 2020 desde la subgerencia de Requena.

“Para empezar la subregión Requena es una unidad rendidora, toda la documentación original obra acá en los archivos de contabilidad. Todas las rendiciones, habilitaciones de todo tipo de fondos.

Cuando salí de la administración de la subregión, donde el gerente era Santiago Gómez Valera, con él asistimos a hacer la entrega del cargo llevando los documentos in situ. Tal es el caso que el actual gerente Quinto Vásquez, no quiso recibir porque quería que nos quedemos 15 días.

Luego nos constituimos ante el fiscal Zubiarte, en mérito al acta fiscal que había generado Quinto Vásquez. Nos entrevistamos con el fiscal Zubiarte y él nos derivó a otro fiscal; ante él hicimos los descargos correspondientes.

En todas las subregiones la gestión se hace acá porque somos unidades rendidoras. Los documentos quedan acá y cuando salen del cargo se devuelven. Yo pedí mi término de cargo en Requena y pedí rotación ya que soy nombrado. Lo pedí por discrepancias laborales con Quinto Vásquez” mencionó Malarín.

(LMHL).