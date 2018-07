Reyna Esther Overluis Rubio, mujer agredida en Maypuco.

A la presunta agredida le habrían dicho que “algo habrás hecho para que te trate así”.

Una joven madre de familia de la ribera del río Marañón ha expresado su extrañeza porque en la comisaría de la localidad de Maypuco, río Marañón, capital del distrito de Urarinas, no le quisieron recibir su denuncia por agresión verbal y más bien le señalaron que “algo habrás hecho para que te trate así”.

Se trata de Reyna Esther Overluis Rubio, quien narró lo que le ocurrió: “Yo pasaba por la calle, él estaba sentado con unos señores y el señor me llamó, yo me acerqué a saludarles y nos pusimos a conversar. Y tal vez porque no soy de su simpatía política, me dijo al final que no necesita que yo le apoye, que no necesita mi voto y que de mí necesita otra cosa.

Y ahí me hizo la propuesta deshonesta, que lo que quiere es que yo le dé mi trasero, insinuando, diciendo que yo sería una más para él, porque acá todas ya han pasado por él, y habló cosas groseras.

Por eso le hice una denuncia al señor German Rivera que me hizo unas propuestas deshonestas, él es candidato para alcaldía distrital de Urarinas por Fuerza Popular. Cosa que yo como mujer no puedo permitir que haya abusado de esa manera conmigo, me ha faltado, me he sentido muy ofendida. Unos señores estaban ahí con él y ellos se reían.

No ha respetado que yo tengo dos hijitos, tengo pareja, vivo con mis papás en el pueblo, sin respetar nada se dio esa libertad de faltarme de esa manera. Por eso yo me fui a la comisaría del pueblo de Maypuco no me quisieron recibir la denuncia y más bien me preguntaron qué le he dicho yo para que el señor me responda así, o que algo habrás hecho para que te trate así”, declaró la presunta agraviada.

Informó que la denuncia formal está en el juzgado de Paz de Maypuco y que a la primera citación no pudieron notificarle, porque el denunciado no tiene casa en Maypuco. “Él llega en un hospedaje. Se fueron a buscarle para darle la notificación y no estaba. La señora del hospedaje no quiso recibir la notificación.

Van a reprogramar la citación mirando su dirección de la ficha RENIEC. Lo que yo quiero es que se agilice lo más pronto y que el señor German Rivera dé la cara y me pida disculpas, que acepte su error y que no lo vuelva a hacer con nadie más, porque pensó quizás que porque tiene plata y soy una mujer de la ribera no iba a hacer respetar mis derechos y mi dignidad de mujer. Está bien equivocado”. (Diana López M.)