Denuncia contra fiscal Ulises García Rivasplata será puesta de conocimiento a la Fiscalía de la Nación

Así lo dio a conocer ayer el Dr. Marco Antonio Valdez Hirene, presidente de la junta de fiscales superiores de Loreto.



Luego de conocida la información propalada en este medio de comunicación sobre la denuncia que le interpuso el Dr. Carlos Ramos, al fiscal García Rivasplata, por presuntos delitos; el presidente de la junta de fiscales, mencionó que ese mismo día le pidió un informe a García con detalles de lo que habría ocurrido. Siendo día martes, no lo entregó anunciando que estaba recabando unos documentos y que recién el día de hoy miércoles, se lo estaría alcanzando.

“La denuncia fue interpuesta el 31 de diciembre de 2021, luego que el fiscal Ronny Del Águila, la evaluara por 15 días decidió elevarla al fiscal superior Niño De Guzmán.

En cuanto al punto de reasignación de un caso por lavado de activos, el mismo día lunes le he pedido un informe con detalles al fiscal Ulises Rivasplata. Era para que lo entregue el martes, pero luego me ha dicho que estaba recabando unos documentos y que éste miércoles (hoy) estaría informando. Después de ello se pone de conocimiento de la noticia propalada a la Fiscalía de la Nación” expresó Valdez.

En cuanto al caso de lavado de activos, mencionó que ahora estaba en manos del fiscal Carlos Ramos.

“La carpeta fiscal ahora está en su poder. Antes el doctor Gallo Zamudio, lo excluyó del caso a Ulises García y volvió a Ramos Mollocondo. Lo que se conoce es que a fines de febrero 2021 se reanuda la audiencia que verá el control de acusación del caso de presunto lavado de activos” habló Valdez Hirene.

PREOCUPACIÓN POR CASOS COVID EN EL MP.

De otro lado, dio a conocer que habían hecho un recorrido por todas las oficinas y el área de seguridad para observar que se cumplan con todas las medidas de seguridad. Además, que han mandado a desinfectar todos los ambientes.

“Hay un promedio de 14 personas confirmadas por covid y 12 sospechosos, por lo que hay preocupación y se están tomando las medidas.

Hemos coordinado con el doctor Carlos Calampa, para que nos apoye con las pruebas correspondientes cuanto antes, toda vez que no contamos con presupuesto suficiente para comprar esa cantidad de pruebas” remarcó el alto fiscal de Loreto. (Luz M Herrera Lama).