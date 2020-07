Dengue y malaria también azotan a las comunidades nativas

Juntamente con el virus del COVID-19

Miguel Yaicate Macusi, Apu de la comunidad Nativa de Wikungo, río Tapiche, manifestó que el COVID-19 viene golpeando duramente, no solo a su pueblo, sino también a varios pueblos indígenas de la cuenca del Tapiche.

Pero, junto a la pandemia, también se encuentran latentes las enfermedades metaxénicas como el dengue y la malaria, las cuales también vienen afectando en gran manera a la población originaria de estas localidades.

“Necesitamos que las autoridades vengan a darnos asistencia médica; no solo hay COVID-19, el dengue y la malaria también están fuertes aquí… Desde que inició la pandemia no ha llegado ninguna brigada de salud a prestarnos auxilio”, señaló Yaicate Macusi.

El Apu señala que debido a la desatención por parte de las autoridades y la falta de personal y medicamentos en los precarios centros de salud, ellos tienen que hacer frente a la pandemia, al dengue, a la malaria y otras enfermedades con medicamentos naturales.

(R. Graicht)