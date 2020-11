Delito de agresiones contra las mujeres ocupa el primer lugar en Loreto

Así lo dio a conocer el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de acuerdo al reporte estadístico de la institución judicial.

Año 2020 cierra con preocupante cifra que evidencia la necesidad de continuar trabajando a favor de este grupo en condición de vulnerabilidad.



De enero a octubre de 2020, el delito de Agresiones Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar ocupó el primer lugar de delitos con mayor incidencia que se juzgan en los órganos jurisdiccionales penales de la Corte Superior de Justicia de Loreto, con un total de 870 casos resueltos.

Esta cifra evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo de las instituciones vinculadas al sistema de justicia, pero a la vez es menester “sensibilizar a que los padres o tutores promuevan la enseñanza de valores, así como prácticas igualitarias a sus hijas e hijos, para así formar a una generación libre violencia. No olvidemos que la lucha contra este mal social no sólo es una labor de las instituciones, sino de los hogares”, refirió el doctor Javier Santiago Sologuren Anchante, presidente de la instancia judicial.

Otro dato importante que reveló la autoridad del Poder Judicial de Loreto es el número de medidas de protección por violencia familiar dictadas por los juzgados de Familia, durante el período de la pandemia, las cuales ascienden a las dos mil.

Por otro lado, el magistrado superior manifestó que para el presente año, aún con la coyuntura por la crisis sanitaria, el servicio de justicia se mantuvo en permanente funcionamiento, para la atención de procesos de esta índole, garantizando el acceso efectivo del servicio para grupos en condición de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, destacó el trabajo de sensibilización de sus comisiones distritales en la promoción de una cultura de prevención contra delitos y acceso a la justicia.

“En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre), la Corte de Loreto ha organizado una feria gratuita y multisectorial por la No Violencia Contra las Mujeres, brindando servicios de orientación jurídica, legal, y psicológica; además de charlas preventivas y educativas”.