Delincuentes se llevaron 4 mil soles

Con arma de fuego asaltan a mujer de la tercera edad



Era el dinero con el cual iba a pagar una deuda de la SUNAT. Una mujer de 60 años fue víctima de dos delincuentes quienes se encontraban a bordo de una motocicleta.

La mujer, que no quiso identificarse por temas de seguridad, llevaba en su cartera la suma de 4,000 soles. Al parecer, los asaltantes sabían del dinero que transportaba la sexagenaria.

Cuando se encontraba por inmediaciones de la prolongación Navarro Cáuper, en el distrito de San Juan Bautista, la víctima fue interceptada por los avezados delincuentes.

Los sujetos forcejearon con la mujer, al ver que no soltaba el bolso, hicieron dos disparos al aire. Luego la víctima dejó que los delincuentes se llevaran el botín. Al momento de la huida, los asaltantes, apuntaron con la pistola a toda persona que intentaban perseguirlos.

La mujer poco o nada pudo hacer para evitar el asalto. Los delincuentes huyeron con dirección desconocida.

Minutos después llegó personal de la Policía Nacional del Perú para constatar los hechos.

(C. Ampuero)