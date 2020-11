Delincuentes con pistola en mano se llevan 10 mil soles

Golpearon con la cacha de la pistola al propietario



Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos del lugar. Una banda de delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta de alto cilindraje y con arma de fuego en mano, ataron de manos y pies a don Arquimedes Palacios Fuenterivero de 73 años, además de ser golpeado en la cabeza con la cacha de una pistola, se llevaron la suma de 10 mil soles, dejándole con el rostro completamente ensangrentado.

El lamentable hecho ocurrió mientras Don Arquímedes se encontraba en el interior de su establecimiento comercial, ubicado en los cruces de las calles San Antonio con Amazonas.

“Estos dos señores, vinieron y se hicieron pasar como clientes, me pidieron que les venda paquetes de gaseosas y agua. Cuando estaba para entregarles el producto, uno de ellos sacó una pistola y me amenazó. Yo no pude hacer nada e ingresaron al interior de mi depósito. Una vez dentro me exigieron que les entregue el dinero que había en mi gaveta. Por un momento me resistí al asalto, fue en ese momento que uno me golpeó con la pistola en la cabeza. Luego les entregué el dinero en efectivo y me dejaron amarrado dentro de mi local. Posteriormente salieron sin decir palabra alguna dejándome abandonado en el lugar”, contó la víctima.

Tras lo sucedido, personal del serenazgo de Punchana y de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para constatar el hecho. Minutos después llegó personal del departamento de investigación criminal, quienes empezaron a visualizar las cámaras de seguridad para dar con la identidad de los sujetos e iniciar las investigaciones de este presunto delito contra el patrimonio. (C. Ampuero)