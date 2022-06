Continúa la inseguridad en el escrito de San Juan Bautista

Asaltantes le amenazaron con una pistola para que entregue el botín



Sin el más mínimo remordimiento y con el rostro completamente descubierto, dos delincuentes a bordo de una motocicleta modelo “Tornado”, cerraron el pase de un motocarro en donde se trasladaba Génesis Baptista Blanco en compañía de otra persona.

Los delincuentes sacaron una pistola y encañonaron a su víctima. Con palabras soeces le exigieron que le entreguen el dinero que llevaba en su cartera. La mujer poco o nada pudo hacer y entregó a los avezados asaltantes la suma de 5000 soles, así como documentos y celulares de alta gama, que había en el interior del accesorio.

La agraviada minutos antes había salido de su negocio de venta de huevos Agropecuaria “El Huerto”, ubicado en la calle Arica.

Fue asaltada cuando se encontraba en la puerta de su vivienda, ubicada en la comunidad campesina de San Juan de Miraflores. Los delincuentes tras la huida fueron perseguidos por uno de los trabajadores de la empresaria, pero con resultados negativos, ya que no pudo alcanzarlos.

Hasta el lugar llegó personal del departamento de investigación criminal para iniciar las diligencias e investigaciones del caso.

EL DATO

Este es el primer asalto que se registra mientras se desarrolla actividades por la fiesta patronal de San Juan. La semana pasada también intentaron asaltar a otra persona, a quien le dejaron herido de bala, pero no lograron llevarse la suma de 199 mil soles, el cual era el objetivo.

(C. Ampuero)