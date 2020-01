Delincuentes asaltan a profesores

Y se llevan la suma de 1500 soles

Una banda de avezados delincuentes que se transportaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, asaltaron a una pareja de esposos, quienes minutos antes habían retirado la suma de 1500 soles del Banco de la Nación, producto del sueldo del sector educación que perciben mensualmente. Los agraviados fueron identificados como Mercedes Guzmán y Felipe Rojas.

Fue lu hija de estas personas, Sheila Guzmán, quien a través de su cuenta de Facebook escribió lo siguiente:

“Quisiera que alguien me ilustre si entre las calles Nauta con Fitzcarrald existen cámaras en algún establecimiento comercial o por parte de la Municipalidad de Maynas.

Mis padres Mechita Guzmán y Felipe Rojas han sido asaltados en esas inmediaciones, al parecer, desde el Banco de la Nación los amigos de lo ajeno les venían siguiendo. Ellos iban a bordo de una moto lineal, al momento de derribarlos al pavimento, perdieron la noción de todo. Es por ello que no les dio tiempo de ver lo que ocurría a su alrededor. Nadie está libre de nada en esta ciudad, solo queremos que nos ayuden para realizar la denuncia correspondiente. Me siento tan impotente ante tanta delincuencia”, sostuvo la hija de los agraviados. (C. Ampuero)