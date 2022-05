En pleno centro de Iquitos



Continúan los asaltos en la ciudad. El último sábado tres sujetos ingresaron al interior del local “Joyería New Kiss”, ubicado en la calle Arica N° 718 – Iquitos.

La denuncia fue interpuesta por Renzo Rodríguez León de 32 años, contra los que resulten responsables, por el presunto delito contra el patrimonio robo agravado a mano armada.

La información policial señala que aproximadamente a las 7:45 de la noche del último sábado, en circunstancia que el agraviado se encontraba en el interior de su establecimiento comercial, en compañía de tres trabajadores, se percató que ingresaron raudamente al interior tres personas de sexo masculino, quien uno de ellos se encontraba provisto con arma de fuego (pistola), color negro.

Los sujetos dentro del local comenzaron a proferir palabras soeces diciéndoles “Esto es un asalto, ya perdiste, conch…”, en entre otros improperios, por lo que los trabajadores comenzaron a tirar las herramientas de trabajo (Tijera, cinzaya, agrandador de aros, palos, escobas entre otras herramientas), con la finalidad de hacer ruido.

Fue en esa situación que uno de los asaltantes el que portaba el arma de fuego al escuchar el ruido se puso nervioso y realizó un disparo con el arma de fuego, impactando en una vitrina, lugar donde se encontraban las joyas, mientras sus otros dos cómplices comenzaron a rebuscar el dinero en los cajones del escritorio y al no encontrar dinero, comenzaron a vaciar dos mostradores que contenían aretes, pulseras y anillos de oro, en el interior de una mochila de color azul con negro, para luego en su intento de darse a la fuga de manera apresurada, la mochila que cargaba con las joyas, se enreda en una columna y lo dejó en el lugar.

Los delincuentes solo se llevaron un teléfono celular, marca Samsung Galaxy, modelo J8, color negro, de operador Bitel, para luego darse a la fuga en dos motocicletas por la calle Arica con dirección desconocida.

Este hecho fue puesto en conocimiento del Representante del Ministerio Público – Abogado Audrey Llinet Lachi Pinedo– Fiscal Provincial de la 5ta. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, quien dispuso que se continúe con las diligencias de investigación.

(C. Ampuero)