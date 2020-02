Delegación de Ugel San Lorenzo solicita creación de Unidad de Gestión Ejecutora Intercultural Bilingüe

Señalan que, en última reunión con el gobernador, éste les prometió que así sería.

Hoy se reúnen con funcionarios de la dirección regional de educación.

Fue lo manifestado por David Chávez, especialista de la Ugel Datem del Marañón, quien integra la delegación de representantes de pueblos indígenas Achuar, Quichuas, Awajun, Wampis. Hoy estarán en la dirección regional de educación para recordarles a los funcionarios la promesa hecha por el gobernador de Loreto.

“El gobernador en una última reunión con los pueblos indígenas, escuchó nuestra propuesta de creación de una Unidad de Gestión Ejecutora Intercultural Bilingüe en Datem del Marañón. Él ha demostrado bastante voluntad política al aceptar esa propuesta.

Hemos hecho entender que en la zona existen muchas particularidades que conforman a los 7 pueblos originarios, frente a eso se ha planteado la creación de la Ugel intercultural bilingüe. No puede recibirnos el gobernador porque nos dicen que tiene múltiples agendas, por lo que nos han dado cita para este viernes con la dirección de educación”, dijo Martín Chávez.

A propósito ¿hubo denuncias gruesas contra malas prácticas en esa Ugel, eso les debe haber afectado mucho?

-Por supuesto. Eso ha sido uno de los factores por los que los pueblos indígenas están pidiendo que se cree la Ugel intercultural bilingüe. Es por esos antecedentes de malas prácticas en la administración de nuestro presupuesto que solicitamos. Hicieron mal uso del dinero y han terminado perjudicando a todos los bilingües y no bilingües. Han afectado tremendamente a la niñez.

Por ahora son 12 funcionarios que andan con orden de captura y 3 ya han sido capturados. Los demás no se sabe dónde están.