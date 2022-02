Envió oficios al presidente de la junta de fiscales superiores, así como al general de la policía.



El Defensor del Pueblo, igualmente le hace conocer al fiscal de la provincia de Requena, sobre los hechos reprochables desde todo punto de vista, cometidos por policías contra una persona que se encontraba tomando con sus amigos y luego de haberlo llevado a la comisaría, haberse escapado para trabajar.

“Hemos tomado conocimiento que efectivos de la Comisaría de Emilio San Martin-Tamanco, fueron denunciados por el delito de abuso de autoridad, en agravio de una persona adulta y dos menores de edad. Como es de vuestro conocimiento la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo del Estado que tiene por mandato defender los derechos de las personas y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.

En entrevista con el ciudadano Milton Salinas Taricuarima, refiere que presentó la denuncia correspondiente, narrando los hechos que le tocó vivir a consecuencia de la agresión de los efectivos policiales de la Comisaría:

“El día sábado 21 de enero, fui intervenido por los policías a las 10:00 p. m. aproximadamente, siendo conducido a la Comisaría junto con otros jóvenes por estar vulnerando las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno; a eso de las 11:00 p. m. nos retiramos de la Comisaría sin el permiso de los policías, eso ocurrió el sábado.

El día domingo a las 2:00 p. m. aproximadamente, dos efectivos policiales se acercaron a mi persona, hasta el lugar en donde vendía comida, siendo detenido y llevado a la comisaría. En la Comisaría me dejaron y los policías que me intervinieron en la noche estaban ahí esperando, fueron los que me empezaron a golpear, a ellos dos les denuncié, me decían que de ellos no me burlaría, me decían hijo de p…

Me pusieron algo picante en el ojo, nariz y la cara, que me quitó la respiración, luego me empezaron a golpear con una vara por toda la parte del glúteo, generando que me doliera mucho, pasado ello, me hicieron jugar vóley con parte de mi cuerpo adolorido, me hicieron bajar la bandera, luego me empezaron a golpear nuevamente y me llevaron al patio lleno de hierba para golpearme, me hicieron ranear, para que luego me dejen salir, ello ocurrió a las 7:00 pm. aproximadamente” narró la víctima.

“De las actuaciones defensoriales realizadas ante la IV Macro Región Policial – Loreto, Inspectoría Regional de la PNP y el Ministerio Público, pudimos conocer que en la vía administrativa disciplinaria ya se vienen realizando las acciones de investigación de estos hechos.

Asimismo, tomamos conocimiento que en sede fiscal la investigación está a cargo del Dr. William Eche Zapata, cuya carpeta de investigación fiscal es número 0016-2022, investigación que debe tener presente que los actos narrados por el denunciante, los cuales podrían constituir el delito de tortura o malos tratos por parte de los efectivos policiales denunciados” remarca el Defensor del Pueblo Abel Chiroque.