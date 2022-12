“Es grato dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo, y al mismo tiempo solicitar información relacionada con el pedido de intervención del ciudadano Sergio Horacio Ramos Gonzáles, por presunta vulneración al derecho al debido proceso, motivada en la falta de celeridad en la investigación seguida en sede fiscal.

Como es de vuestro conocimiento la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo del Estado que tiene por mandato defender los derechos de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.

Antecedentes.

En razón a lo antes descrito, el recurrente indicó que a la fecha no se habían realizado actos de investigación, respecto de la denuncia por violencia familiar que interpuso en el año 2019, precisa además que se habría incurrido también en faltas administrativas, ante la inacción de los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación fiscal.

De la misma manera, el ciudadano recurrente refiere que al no haberse realizado acciones referidas a la denuncia por violencia familiar desde el año 2019, no se habrían dispuesto acciones por parte de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, sobre estos hechos que involucran a una fiscal superior.

En ese sentido, con la finalidad de conocer las acciones y medidas adoptadas por su despacho, mucho agradeceré a su despacho disponga la remisión de la siguiente información:

-Estado actual de la denuncia por violencia familiar interpuesta por el ciudadano Sergio Horacio Ramos Gonzales, en contra de la doctora Samanta Yusilu Bazán Barrera.

-Nos informe si a consecuencia de la denuncia por violencia familiar que realizó el recurrente Sergio Horacio Ramos Gonzales, en contra de la doctora Samanta Yusilu Bazán Barrera, quien se desempeña como fiscal superior en el distrito fiscal de Loreto, se inició investigación administrativa por la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público.

-Estado de las investigaciones fiscales iniciadas en atención de la denuncia que presentó el recurrente en la Carpeta Fiscal Nº 2506014502-2022-147-0.

-Nos informe si la Oficina Desconcentrada de Control Interno, inició una investigación administrativa a consecuencia de la denuncia realizada por el recurrente Sergio Horacio Ramos Gonzáles, contra los fiscales Ulises Germán García Rivasplata.

-Cualquier otra información que considere su despacho, en relación con el presente caso, por lo que requerimos ordene a quien corresponda para que en el plazo más breve nos informe lo solicitado” remarcó el Defensor del Pueblo. (LMHL)