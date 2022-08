Que involucra al gerente regional de salud y a la ex asesora legal.



El abogado Abel Chiroque Becerra, Defensor del Pueblo, no se quedó de brazos cruzados frente a las quejas que se escucharon en el marco de la última huelga de trabajadores del sector salud, quienes dieron a conocer que en la gerencia se venía reportando dos casos de nepotismo.

Uno que involucra directamente al gerente Chaner Zumaeta Córdova, con su hermana nutricionista Lupita Zumaeta Córdova. Así como a la ex asesora legal Rosa León, con su hija Claudia Díaz León.

Ambos habrían transgredido la Ley 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento de personal en caso de parentesco. Por lo que, una vez hecho el trabajo de campo para la corroboración correspondiente, el Defensor del Pueblo envió oficio al contralor regional James Salazar Caballero y al gobernador Elisbán Ochoa, a fin que tomen acciones correctivas en el caso.

“Lupita Zumaeta, nutricionista y hermana del gerente de salud, empezó sus labores en el centro médico de Cardozo el 10 de diciembre de 2021, donde continúa hasta la fecha, como lo menciona el administrador Ángel Montenegro Araujo. Siendo que la cirujana dentista Claudia Díaz León, hija de la asesora legal, laboraba en el Napo-Mazán; para luego ser rotada al centro “Porvenir/Maynas”, como mencionó la responsable Mariela López.

Además, en el formato de declaración bajo juramento en el casillero donde se coloca que no están incursos en casos de nepotismo, en el anexo 2, Lupita y Claudia suscriben que no incurre en nepotismo. En el formato único de datos, Claudia indica que su madre trabaja en la dirección de salud, pero no pone el cargo.

En el caso de Lupita, ella no consignó datos de su hermano Chaner, como jefe de la dirección de salud” puntualiza Defensoría del Pueblo, entregando todo su trabajo de campo a la Contraloría y al gobierno regional, para que profundicen en las investigaciones. Y que le informen sobre las acciones tomadas en el corto plazo. (LMHL).