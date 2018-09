Valorizada en más de 11 mil soles

La madrugada de ayer se llevó a cabo un operativo conjunto con participación del Personal PNP del Departamento de Medio Ambiente, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental-FEMA, DIREPRO; Capitanía de Puerto-MGP y Aduanas, contra el Tráfico ilegal de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre, obteniendo como resultado el decomiso de recursos hidrobiológicos de 30 kg. de pescado boquichico y 40 kilos de doncella, 500 kg de productos de fauna silvestre (carne del monte) de la especie huangana, majás, ronsoco, 03 motelos, una taricaya y sub productos de fauna silvestre consistente en 04 pieles de la especie sajino, por un valor comercial total de 11, 850 soles.

Esta diligencia se realizó con todas estas autoridades de manera inopinada a bordo de embarcaciones fluviales en el río Amazonas, con la finalidad de intervenir diferentes motonaves fluviales donde se transportan personas dedicadas a los Delitos Ambientales, en la modalidad de Delito Contra los Recursos Naturales en sus diferentes modalidades.

La primera intervención se realizó en el puerto varadero del caserío de Mazán, donde intervinieron a la M/F VICHU I – IQ 51901, procedente de la comunidad de San Carlos-río Napo, donde con la autorización del mestre procedieron a realizar el registro del primer piso de la indicada embarcación fluvial, encontrando 04 costales de polietileno de diferentes colores y 04 cajas de cartón, conteniendo en su interior 500 kg de productos de fauna silvestre con un valor comercial de 10,450 soles.

Asimismo, intervinieron a la motonave M/F AQUILES – N° 08619, con cuya autorización del encargado ingresaron y encontraron en las cajas isotérmicas, 30 kg. de recursos hidrobiológicos que no contaban con la talla mínima permitida, con un valor comercial 1,400 soles y una pieza de producto de fauna silvestre de la especie majás.

Todos estos productos fueron decomisados y trasladados hasta el Departamento de Medio Ambiente, para que sean puestos a disposición de las autoridades correspondiente (DIREPRO y OD-ARA LORETO), y procedan conforme a sus atribuciones.

(C. Ampuero)