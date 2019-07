“Declaratorias de emergencia son un saludo a la bandera”

Declaró el alcalde de Manseriche Aldo Wanpuch, quien estuvo en reunión convocada por el gobierno regional.

Mencionó que había asistido porque estaba retornando de Lima de ver unos proyectos, en la perspectiva que se pueda reestablecer el diálogo y así superar el paro convocado por los involucrados en la lucha indígena.

“He querido escuchar al ejecutivo para conocer qué plan tiene a fin de atender las demandas y reclamos de los pueblos de Manseriche. Y también solicitar que planifique atención inmediata para la población afectada por el derrame petrolero en nuestra zona.

Que no intervengan las fuerzas del orden, para que no haya un nuevo enfrentamiento, sino que el gobierno restablezca la paz con un trabajo de diálogo y de manera inmediata. Me están reportando que Estación 5 está tomada por unos 400 hombres y que también hay fuerzas del orden”, habló el alcalde de Manseriche.

Conocemos la publicación de una declaratoria de emergencia por 90 días para Manseriche luego del sismo ¿les conviene y ayuda en algo?

-No, porque las entidades provincial y distrital involucradas tienen que asumir con su propio presupuesto, entonces es un saludo a la bandera. No tenemos presupuesto para atender a la población. Esperábamos en base a esa declaratoria, entablar diálogo en Villa Saramiriza, pero con lo del paro todo se ha pospuesto.

Ya basta de discursos políticos, pensamos que se debe atender las demandas de los pueblos. Demandas que no son de ahora, ya vienen desde hace muchos años atrás. Pero creo que debe haber un trabajo estructurado, planificado para que el pueblo tenga mejor acceso a desarrollarse en su territorio. Agua, conectividad, energía eléctrica, educación, salud, eso necesitamos.