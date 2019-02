Incluye asesorías hasta relación familiar

“Unos 11,200 funcionarios públicos del Poder Ejecutivo presentaron su declaración jurada de intereses, herramienta preventiva de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción emprendida por el Estado peruano”. Es la información que nos llega en este año 2019, cuya nominación enfatiza contra este crimen del dinero público.

Se conoce que este documento no es una declaración jurada simple, no, de acuerdo a lo detallado por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), contiene información respecto a las empresas, sociedades u otras entidades en las que los funcionarios posean alguna clase de participación patrimonial.

Incluye también información sobre su participación en directorios y consejos consultivos; empleos, asesorías o consultorías previas en el sector público o privado; participación en organizaciones privadas; así como la relación de personas que integran el grupo familiar, incluyendo sus actividades y ocupaciones actuales.

Este procedimiento se sustenta en el Decreto Supremo 080-2018-PCM que dispone deben presentar esta declaración jurada las autoridades, funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo, incluyendo los puestos de alta dirección, asesores, directores, gerentes, jefes y quienes en el ejercicio de su función tengan capacidad de decisión o estén involucrados en procesos de contratación pública.

El objetivo es prevenir los riesgos de corrupción o prácticas cuestionables por conflictos de interés, para lo cual cuentan con un sistema informático de presentación y registro de declaraciones juradas de intereses que enlaza con los repositorios de búsqueda, e incorpora herramientas tecnológicas modernas, como la utilización de la firma electrónica que permite la interoperabilidad con bases de datos externas.

Si algún ciudadano o medio de comunicación desee conocer más detalles sobre las declaraciones juradas, se puede consultar a través de los Portales de Transparencia Estándar y en este sitio web habilitado por la PCM para facilitar y centralizar dichas búsquedas.

Esta importante reforma de las Declaraciones Juradas también se hará extensiva a los gobiernos regionales y municipales para que se sumen a esta importante reforma y se configura en obligatorio para los funcionarios con capacidad de decisión, manejo de recursos y bienes públicos. Todo bien, pero mientras no haya una administración de justicia coherente, todo esfuerzo por controlar seguirá siendo eso: solo esfuerzo.