Declaraciones de Lesther ante los representantes del Ministerio Público fueron contundentes

En contra de la mamá de Elmer

Ayer en horas de la tarde, Lesther, el principal sospechoso de la muerte de Elmer Ríos Paima (11), declaró ante la fiscalía y policía del departamento de investigación criminal (Depincri). En su declaración dio a conocer, quienes participaron en el secuestro y muerte del menor.

Durante su manifestación dejó en claro que la madre de Lesther le buscó para realizar el secuestro con la finalidad de sacarle dinero al padre. Según las declaraciones de Lesther, la madre desde un momento planificó todo, dándole detalles de la hora que sale del colegio su menor hijo y para darle tranquilidad al menor, constantemente hablaba con el menor vía celular.

Desde todo momento, Lesther sabía lo que tenían hacer. Logrando captar y llevar al menor a un hospedaje por Masusa, en el distrito de Punchana, lugar donde vivía su primo Velson Martín Chota Gastón. El menor estuvo ahí durante cinco días. El menor se sentía confiado, porque la madre mantenía comunicación vía celular con él, quien le decía que se quede ahí en el hospedaje junto a su tío, porque en casa tenía problemas con su papá.

El menor tenía confianza con sus secuestradores, porque eran su familia, sin imaginarse que ellos mismos acabarían con su vida. Mientras pasaba el tiempo alias “casculo” el menor de 17 años, era quien presionaba por el dinero de 5 mil soles que la madre debería entregarles por el trabajo que estaban haciendo.

Los secuestradores al ver que no había nada, y al saber que el menor les había reconocido, decidieron matarle un miércoles 15 de mayo y dejar su cuerpo tirado el viernes 17 del presente año, en un descampado en el cementerio de Cabo Lopez del distrito de Belén.

La madre tenía conocimiento de todo lo que pasaba con su hijo, y para pedir la recompensa de los 5 mil soles, obligó a su propio hijo para que desde su escondite, escriba una carta, manifestando que deberían pagar por su rescate, sentenciando su propia muerte.

Sin embargo, Lesther manifestó que él quería salirse del problema, pero señaló que alias “Casculo” de 17 años y sus demás compinches decidieron continuar con lo empezado, así que exigían más dinero al respecto, al notar que no le querían dar más dinero, decidió acabar con la vida del menor

Después, muerto el menor, Lesther huyó de Iquitos, trasladándose, primero a la ciudad de Nauta, de ahí enrumbó a Yurimaguas, hasta llegar a Picota de la provincia de San Martín.

Ante todo lo suscitado, ayer en horas de la noche, Velson Martín Gastón Chota, fue llevado al hospedaje, donde se encontraba el niño Elmercito, para el reconocimiento de los hechos.

(C. Ampuero)