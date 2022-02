Respondió el director de la red de salud de Datem del Marañón Emerson García.



Frente a declaraciones de la consejera Reátegui, quien mencionó que la comisión se habría dado una comelona.

Y quizá por eso no iban a traer resultados de sus denuncias frente a esa red que habría hecho adquisiciones irregulares de medicamentos por lo que habían renunciado dos jóvenes químicos, que le dieron a conocer el tema. Emerson García, se defendió.

“En primer lugar, hemos recibido a la comisión de Diresa con mucho respeto. Se ha dividido en 3 grupos, uno para el plan de trabajo de la eliminación de la malaria. Otro para las supervisiones encabezada por el director Chaner. Y la tercera para ver la documentación sobre el servicio dado y la adquisición de medicamentos.

Hemos dado toda la información correspondiente a lo que nos han solicitado. No nos hemos negado en ningún momento y tampoco hemos estado ocultando información. Lo que dice la señora consejera es totalmente irresponsable de su parte. No ha presentado ninguna evidencia porque tampoco existe de que hayamos estado en un festín con la comisión de la dirección regional de salud.

Mi día empezaba a las 4 y 30 am y culminaba a las 7 pm. Hemos viajado para supervisar la mayor cantidad de puestos de salud. Hemos dejado al equipo que haga su trabajo en San Lorenzo y he ido a realizar la supervisión a los puestos, el director regional es testigo.

Se ha entregado un puesto de salud en “Pirumba”, en la zona del Pastaza. Rechazamos totalmente las declaraciones de la señora consejera Janet Reátegui, ha sido muy irresponsable de su parte. Que muestre una sola prueba que hemos estado en un festín, no podrá porque no existe” respondió molesto el director.

Por otro lado. ¿La vacunación sigue baja en las comunidades indígenas?

-Ha habido una serie de obstáculos para poder vacunar a la población indígena, cultura, costumbres. Parte de la comisión ha visto in situ el problema y la negación que existe en las comunidades. Nosotros seguimos trabajando en los planes de sensibilización, no es fácil en Datem del Marañón donde el 70% de la población es indígena.