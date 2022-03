Tuvo como finalidad adoptar compromisos y plantear propuestas para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y sus territorios,



Los días 15 y 16 de marzo, bajo el liderazgo de ORPIO y la Federación de Comunidades Nativas del Rio Tapiche y Blanco – FECORITAYB, se realizó en Requena, Loreto, el III Taller Descentralizado para formular propuestas orientadas a la protección y gobernanza del Corredor Territorial Yavarí-Tapiche.

El taller tuvo como finalidad adoptar compromisos y plantear propuestas para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y sus territorios, así como fortalecer la gobernanza territorial de los pueblos indígenas organizados en comunidades, del Corredor.

Estos objetivos se lograron en base a la activa, firme y reflexiva participación de dirigentes, líderes y lideresas indígenas de las comunidades bases de la FECORITAYB y del liderazgo de su presidente, Apu Roberto Tafur. Las comunidades indígenas cuyos representantes participaron en la reunión fueron: Lobo Santarrosino, Nuevo Kapanawa, Limoncocha, Nuestra Señora de Fátima y Bellavista.

En la reunión se trató sobre las presiones y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas del Corredor debido principalmente al avance de los cultivos ilícitos, la caza, pesca y recolección furtivas en el Alto Tapiche, así como la tala tanto ilegal como desde concesiones forestales otorgadas por el Estado en la reserva indígena Yavarí Tapiche. En tal sentido, se llamó la atención sobre la fragilidad de los mecanismos estatales de protección territorial existentes en esta parte del Corredor, donde además de la reserva indígena para pueblos en aislamiento se encuentra el Parque Nacional Sierra del Divisor, por lo que el área debería tener doble protección. A partir de esta situación y, desde su propia experiencia, los asistentes plantearon propuestas innovadoras para fortalecer la protección de la zona, que fueron plasmadas en la Declaración de Requena.

Los riesgos que enfrentan los pueblos en aislamiento de este sector del Corredor fueron tratados con detenimiento y preocupación ante el avance de las amenazas y principalmente la falta de coordinación entre las instituciones estatales responsables de garantizar su protección y sus derechos: “Nuestros hermanos PIACI viven alejados de nosotros, buscando tranquilidad. Ellos no saben que la ley les ampara. Por eso estamos aquí nosotros, para defenderlos, para que sus derechos no sean vulnerados”, dijo el presidente de la FECORITAYB, Roberto Tafur.

De otro lado, se puso énfasis en la urgencia de que el Gobierno Regional de Loreto, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura respondan a las demandas y proyectos para la revitalización del idioma Kapanawa, formulados por los líderes y lideresas de este pueblo, y FECORITAYB. Durante el taller, los representantes indígenas respaldaron las acciones que vienen siendo realizadas por ORPIO y sus federaciones ante el Estado y la sociedad para lograr la protección del Corredor Territorial Yavarí-Tapiche, así como el establecimiento de las reservas indígenas Sierra del Divisor Occidental y Yavarí Mirim, ambas comprendidas en el Corredor. También apoyaron la creación de las reservas indígenas PIACI Napo Tigre, Platanoyacu Chambira, Atacuari y Pupuña, localizadas en la frontera con Ecuador y Colombia, también gestionadas por ORPIO.

