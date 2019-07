“Decisión es firme, se paraliza todo el circuito petrolero de Loreto”

Declaró Daniel Saboya, uno de los principales líderes de las cinco cuencas.

Carretera Iquitos Nauta, sería cerrada.

Lo que sin duda podría afectar a la región profundamente, al no dejarse pasar las embarcaciones que llegarán desde Pucallpa y Yurimaguas, con productos de primera necesidad y otros.

“Nuestra decisión se ha expresado en la conferencia, la lucha está decidida, no hay marcha atrás por los varios atropellos y vulneración a nuestro territorio. Lo que siempre pasa es que dicen están propensos al diálogo, pero luego solo se presenta cualquier funcionario de nivel inferior y no trae nada concreto, eso ya nos ha cansado.

Sí, hay algunos proyectos desarrollándose que fueron aprobados en años pasados. Se están ejecutando con nuestra fiscalización, será un 10% en comparación a lo que amerita atender a nuestras poblaciones. Eso se consiguió con el esfuerzo que hemos hecho nosotros. Ahora pedimos que garanticen presupuesto para que se abra una cuenta intangible (10 mil millones de soles) que aporte y supere los problemas en el circuito petrolero. Que las zonas petroleras sean atendidas al igual que la zona del norte y la reconstrucción, y el VRAEM”, habló Saboya.

¿Hay la posibilidad de un diálogo con el gobierno central antes de las 72 horas en que se inicia el bloqueo simultáneo?

-No para nada. La decisión ya está tomada. No hay marcha atrás, el acuerdo se tomó en asamblea y el pleno desarrollado en San Lorenzo. Se cerrará Estación 5, representantes de las cinco cuencas estaremos en Loreto Nauta cerrando carreteras. Río Marañón, río Puinahua-Ucayali, Napo, todo en donde están las diversas empresas petroleras.

Lote 192 Andoas y Lote 8 Trompeteros, se verán afectados porque se cierra Estación 5 que es la válvula que reparte el crudo al oleoducto. Saramuro igual, afectado.

¿Dónde tendría que ir la comisión del Estado?

-A San Lorenzo. Quién también que se vaya, pero que vaya llevando una resolución donde digan que se atiende y aprueba la agenda que ellos ya la tienen, para nosotros está todo claro. Los proyectos están listos para que sean financiados este año. Que vayan a decir, acá están aprobados y procede la ejecución, eso se espera.

Así como aprobación del Plan Post Petróleo, con un fondo intangible de 10 mil millones de soles para que se atienda a los hermanos y no se viva peleando y peleando.

¿Petroperú expresaba que no entraban porque los sacaron cuando colocarían grapa en salida del crudo, es así?

-Basta que ellos entren en su llamada contingencia para que después salgan a mostrar un resultado de que ahí hubo sabotaje o cortes. Y lo que el pueblo indígena dice, vamos a entrar juntos con las autoridades locales, regionales y nacional, incluso la prensa y ver juntos y así delante de todos, que muestren lo que siempre han hecho, desinformar. Ahora decimos: vamos juntos para ver cómo ocurre realmente.

Ellos quieren entrar solos y decir lo que quieren, eso levanta sospecha para todos nosotros. Ellos son intransigentes. Para cualquier entendedor y que tenga dos dedos de cerebro, es algo sencillo. Todas las remediaciones la hacen ellos, Petroperú- Fontera y Petrotal. Nosotros no hacemos la remediación.

Ahí está la claridad y respuesta. Son empresas de ellos e incluso de ex petroleros. Yo he dado un ejemplo, la empresa Kanai (o Canai), hace la remediación en Marañón, es de un ex trabajador de asuntos comunitarios de Pluspetrol. El trabajador Javier Pastor y otros de Pluspetrol llegan ahí. Ahí está la respuesta.

¿Quién hace esas remediaciones? Son ellos. Ellos hacen coludir algunos hermanos, hacen eso y ellos se benefician, al pueblo no le dan interés, les dan por ahí sus tonterías, ni siquiera son atendidos en nada. Todo el circuito petrolero va a parar.

¿Dónde tendría que ir la comitiva del Estado a un diálogo?

-A San Lorenzo, porque ahí se ha burlado la PCM al no presentarse el primer ministro a responder con altura. No presentarse y mandar a funcionarios sin respuesta.